Trabajan en la Torre Bicentenario sin aire acondicionado y a 40 grados

CD. VICTORIA, TAM.- Personal de la Torre Bicentenario en esta capital desde temprana hora estuvo denunciando en redes sociales que estaban trabajando en el “calorón” porque no están funcionando los aires acondicionados.

De acuerdo a información de burócratas de ese edifico, en uno de los pisos que corresponde a la Secretaría de Bienestar, el 20; les dieron salida porque era imposible realizar el trabajo en esas condiciones.

En otro de los pisos correspondiente a la contraloria, se informó que a las 10 de la mañana fue encendido el aire pero solo como ventilación.

“Dijeron que no hay agua en el edificio y que es necesaria para que puedan funcionar bien los aires, pero a ciencia cierta no sabemos exactamente porqué no están funcionando”, dijo a EXPRESO una empleada del edificio.

Cabe destacar que con las temperaturas de más de 45 grados que se registran en Tamaulipas y en Ciudad Victoria, las autoridades estatales han recomendado extremar medidas preventivas y no exponerse al sol o lugares cerrados sin ventilación.

La falla en los aires se registra desde el piso 16 al 22, por lo que se decidió dar salida al personal que labora en estos pisos.

