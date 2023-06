María Desatanudos

Los católicos se encomiendan a la Virgen Desatanudos para los casos imposibles, y eso es lo que deberían hacer los integrantes de la bancada morenista y sus aliados en el Congreso de Tamaulipas, porque de plano no han podido con la maraña que les dejó el exgobernador panista. Desde hace un año que los morenistas dicen que está por caer Jorge Espino Ascanio, que ya mero y no sé que tantas mentiras escriben, pero por más párrafos que se avientan nada le sucede al aún Auditor Superior del Estado.

Este personaje transita como aquel viejo Policía Ministerial a la hora de interrogar al hampón. Cuando le metían la cabeza en una bolsa de plástico al delincuente, el ministerial de la vieja guardia se aguntaba la respiración para evitar que se le fuera a pasar la mano y terminara asfixiando al pillo del momento.

Esa infalible técnica le permitió al viejón y bigotón policía meter jale, y asegurar que el régimen judicial siguiera su curso sin sobresaltos. Así es como está actuando Espino Ascanio, ha sabido aguantar la respiración, se hizo un experto en estirar la liga mientras la confrontativa sobrina del presidenrte de la República Ursula Patricia Salazar Mojica aprieta, insiste y sentencia que Jorge Espino va a terminar arrestado si continúa desatendiendo la solicitud de presentar 42 expedientes que solicitó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local.

La diputada tampiqueña de Morena aprovechó el fin de semana para hacer grilla en el pueblo, las encuestas le siguen favoreciendo, sus números vienen a la alza y su personalidad entrona le ha funcionado, por eso mismo no desaprovechó la oportunidad para informar que Jorge Espino está con cuentas económicas pendientes por saldar debido a las multas en UMAS de las que ha sido objeto por ignorar el llamado de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Tamaulipas, que si bien es cierto no lo van a poder quitar ahorita por desacato, antes podría ir arrestado si insiste en ignorar a los diputados ¿Cuándo? No sabe con exactitud la sobrina del presidente, eso no lo sabe, pero lo que sí tiene claro es que de cara al 2024 Ursula ya está mejor posicionada y podría sacarle un susto a una que otra ex priísta.

En la intimidad… Desde el sur de Tamaulipas el nombre de Adriana Lozano Rodríguez suena para contender por la alcaldía de Matamoros, y aunque hay un descontento enorme en la industria restaurantera por la crisis con las licencias de alcoholes, hay más de uno que otro dispuesto a invertirle con la actual secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.