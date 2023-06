Mueren dos en el sur; culpan al calor

Una persona fallecida, una persona en terapia intensiva y 10 atenciones ambulatorias relacionadas con la ola de calor se registraron durante las últimas horas en Ciudad Madero, mientras que en Altamira una personas murió y uno más se encuentra internado por golpe de calor.

Por hipertensión y presuntas complicaciones causadas por las altas temperaturas, un hombre murió en Villa Cuauhtémoc cuando iba a bordo de una camioneta, reveló el doctor Sergio Valdés Trujillo, quien detalló que el hombre fue llevado a la clínica del DIF donde a los pocos minutos falleció.

El Director de la Clínica del DIF Altamira señaló que las personas con alguna enfermedad crónico degenerativa, son más vulnerables a sufrir un golpe de calor, por ello la importancia de hidratarse, aunque no tengan sed.

“Tuvimos un deceso de un hombre que andaba en su camioneta a mediodía cuando las temperaturas estaban más altas, se le bajó la presión, lo llevaron al DIF y falleció”.

Señaló que lo más probable es que pudo haber influido la onda de calor que se ha presentado en la zona desde la semana pasada.

“El golpe de calor causa más afectaciones en personas mayores de 65 años de edad, aunado a los que tienen una enfermedad crónico degenerativa”, apuntó.

Mientras que en el Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”, es reportado un joven de 30 años de edad que está internado por sufrir aparentemente de golpe de calor.

Su estado es delicado y se informó que andaba en la calle cuando comenzó a sentirse mal, por tal motivo lo llevaron al hospital. “Es un joven de 30 a 35 años de edad que andaba en la calle e inconscientemente uno no se da cuenta que no consume demasiados líquidos”.

En Ciudad Madero, la Secretaria de Salud en Tamaulipas informó sobre el deceso de una persona. “Tres defunciones; Reynosa, Mante y Madero.

Más o menos 50 a 51 años, 81 años y 80 años”, dijo el Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud en Tamaulipas durante una entrevista en Ciudad Victoria.

Por su parte, el doctor Salvador Mojarro, director del Hospital Civil de la ciudad, informó que otro caso que ingresó con diagnóstico de “golpe de calor” quedó descartado y fue reclasificado como infarto.

“En este hospital civil de Ciudad Madero se recibieron dos pacientes con diagnóstico de golpe de calor, uno de ellos se rectificó el diagnóstico porque realmente era un infarto agudo del miocardio.

El otro si fue un paciente que no ha venido nadie a reclamarlo, el paciente que se recogió en el área de la playa y que está ahorita grave en el área de terapia intensiva”, dijo.

Agregó que “se han reportado en consulta externa pero no para de una forma alarmante. Tenemos entre el fin de semana aproximadamente 10 gentes que llegaron insoladas, pero no más de eso, no queremos causar alarma entre la población. Son 10 casos ambulatorios”, dijo.

Explicó que durante la ola de calor no hay registro de personas afectadas por males gastrointestinales.

PIDEN EXTREMAR CUIDADOS

Ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, recomendó extremar medidas de salud para evitar golpe de calor entre la población, especialmente en niños y adultos mayores. El alcalde Adrián Oseguera Kernion, informó que atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado, giró indicaciones a las distintas direcciones como Deportes y Bienestar Social, para seguir las medidas y proteger a la ciudadanía.

POR OSCAR FIGUEROA/ JOSÉ LUIS RDZ.