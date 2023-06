Extienden la condonación al 100% a cargos en prediales en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO.- En sesión ordinaria de cabildo síndicos y regidores aprobaron por unanimidad la extensión de la condonación del 100 por ciento en recargos del impuesto predial del día primero al 31 de julio.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal señaló que la respuesta de los contribuyentes ha sido positiva pues de enero al 28 de junio se han recaudado 103 millones 813 mil 733 pesos, lo que refleja un 25 por ciento más en comparación con el año pasado en el mismo periodo.

“La ciudadanía confía en el Gobierno Municipal y por eso ha respondido al pago oportuno del impuesto predial, ellos ven que los recursos se ven reflejados en obras y es por eso que seguiremos con este descuento, trabajando para el fortalecimiento y ayuda constante a la economía de la ciudad y de las familias neolaredenses”, indicó la presidenta municipal.

Hasta ahora son 73 mil 588 cuentas pagadas de un total de 193 mil 620, por lo que faltan más de 120 mil cuentas por recuperar.

Es importante destacar que el recurso adquirido por este programa municipal se transforma en obras de infraestructura para el mejoramiento de la ciudad.

Además que existen mayores participaciones federales y con ello es necesario incentivar a los contribuyentes a cumplir con el pago del impuesto mencionado, con el fin de tratar de abatir el rezago que existe en ese rubro

El gobierno municipal invita a la ciudadanía a realizar su pago en los siguientes sitios:

Dirección de Ingresos, Maclovio Herrera y Ocampo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Oficina de COMAPA en la colonia Hidalgo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Módulo en Prometeo #502, colonia Reservas Territoriales: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina de Planeación: Arteaga #3900 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Oficina del Tanque Elevado, Matamoros entre Luis Caballero y Perú: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Edificio de Seguridad Pública (Tránsito): lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm; sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

POR STAFF- EXPRESO/ LA RAZÓN