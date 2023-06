Hombre disfrazado del Chapulín Colorado impide robo en la calle

CIUDAD DE MÉXICO .-¡Y le siguieron los buenos! Dos artistas callejeros, vestidos como el Chapulín Colorado, el emblemático personaje de Chespirtito, y el cantante de rock “La Mona” Jiménez se enfrentaron a golpes contra un delincuente que intentó robarles su dinero y pertenencias en calles de la ciudad de Córdoba (Argentina).

El ‘acto heroico’ fue captado en video por un transeúnte que presenció el altercado. Los hechos ocurrieron al mediodía del miércoles (28 de junio) en pleno centro peatonal de la ciudad de Córdoba.

Javier López Melano, el nombre real del hombre disfrazado del Chapulín Colorado, estaba descansando cuando un ladrón intentó arrebatarle sus pertenencias. En ese momento, su compañero Ariel Centurión, quien interpreta a “La Mona” Jiménez, se percató del robo e intervino para defenderlo. Se desató entonces una pelea entre los artistas callejeros y el delincuente.

NO CONTABAN CON SU ASTUCIA

– Disfrazado del chapulín colorado, evitó un robo y golpeó al delincuente

– Fue ayudado por el doble de La Mona Jiménez

– Los artistas callejeros laburan en la peatonal cordobesa

🚨 NO CONTABAN CON SU ASTUCIA

– Disfrazado del chapulín colorado, evitó un robo y golpeó al delincuente

– Fue ayudado por el doble de La Mona Jiménez

– Los artistas callejeros laburan en la peatonal cordobesa

📲 La historia https://t.co/3iQhNaroFI pic.twitter.com/Zw2L7WDBpj — Vía Szeta (@mauroszeta) June 29, 2023

De fondo, se escuchan algunos gritos mientras continúa la confrontación con golpes, puñetazos y empujones. En un momento de la pelea, una joven intentó mediar, pero la confusión y el forcejeo no permitieron que la calma se restableciera. Aunque no se supo si el ladrón fue detenido, no logró concretar su intento de robo.

En entrevista con el canal de noticias A24, Javier cuenta que la situación se pudo haber evitado ya que al momento del altercado no había policías. Que lastimosamente querían asaltar a quien actúa como el cantante de rock argentino, quien tiene una hija con problemas médicos y trabaja para sacarla adelante

“Nuestra intención es sacarle una sonrisa a la gente y le brindamos alegría, no tenemos maldad. No hay comentarios malos de lo que sucedió. Nosotros aguantamos que uno le pase eso (del robo), pero la violencia física supera todo […] Todos mis movimientos están fríamente calculados”

Con información de Excélsior.