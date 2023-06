OceanGate anuncia viajes al Titanic tras implosión del Titán

ESTADOS UNIDOS.- Tal parece que después de la tragedia del submarino “Titán” que sufrió una “implosión catastrófica” con cinco tripulantes cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic no fue suficiente para la empresa responsable OceanGate Expeditions.

Y es que la compañía está anunciando expediciones al Titanic para 2024, con costos de 250 mil dólares por persona a través de su sitio web, programadas del 12 al 20 de junio y del 21 al 29 de junio de 2014.

En la página de OceanGate se especifica que el precio incluye una inmersión sumergible, alojamiento privado, todo el entrenamiento requerido, equipo de expedición y todas las comidas a bordo.

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success – thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 1, 2023