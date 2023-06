Detectan alumnos con Ansiedad, Depresión y Agresividad en el CETIS

En el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 109 fueron detectados alumnos con ansiedad, depresión y agresividad en el ciclo escolar.

Jorge Vladimir López, director de la institución, informó que incluso se registraron riñas entre los alumnos del plantel.

“Hemos detectado alumnos con problemas emocionales, no me atrevería a decir que son psiquiátricos, porque nosotros no tenemos la manera de determinar si es psiquiátrico o no. Alumnos con problemas emocionales como ansiedad, depresión agresividad, eso sí. (¿Se ha incrementado?) Muchísimo. Ese dato, si, no tengo el número, pero si es una cantidad considerable de alumnos con problemas”, dijo.

Y agregó:

“(reaccionan) de muchas maneras, unos no hablan, no hablan, otros, alteran su respiración, otros expresan algún tipo de sonido como queja, es lo que me han reportado, en todos los casos, insisto, yo no soy especialista, pero quienes los han evaluado “, dijo.

Tras el regreso a clases presenciales, luego de la pandemia, dijo que se tenía registro de hasta 3 casos por semana.

“Un número no te lo puedo decir, pero si te puedo decir que, regresando de la pandemia, por lo menos dos o tres casos por semana estábamos atendiendo”.

Los alumnos son atendidos y canalizados ante las instituciones pertinentes para que recibieran la ayuda necesaria.

“El joven de esta edad, a veces se caracteriza por falta de control de sus emociones, pero si después de la pandemia hemos detectado niveles de agresividad un poquito fuera de lo común; déjenme decirles que empieza ya a disminuir. Como que el trato con sus compañeros, la convivencia volvió a ponerlos en su estado más normal, si se puede decir”, añadió.

Datos

“Si, riñas, aquí en el interior dos o tres riñas, si nos reportaron que se iban a allá y por allá afuera en la calle.”

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón