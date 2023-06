Tras 17 días, controlan y sofocan el incendio en la sierra de Jaumave

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por fin el incendio de Jaumave ubicado sobre el ejido “San Lorencito” ya fue controlado y sofocado casi en su totalidad, llevando hasta el momento 17 días prendido.

La coordinación de Protección Civil (PC) en Tamaulipas dio a conocer que en dicho siniestro se ha logrado tener un 90% de control y 80% de liquidación.

En dicha área se han consumido 378 hectáreas con vegetación principalmente de arbustos y hojarasca.

Con brigadas forestales civiles, estatales y federales acompañados de la Secretaria de la Defensa Nacional con un equipo de la fuerza aérea, específicamente un Helicóptero MI 17 y una tripulación de ocho personas, entre pilotos, técnicos y meteorólogos, que durante estos dos días de operación han realizado 49 descargas de agua en la zona del incendio, equivalente a 122,500 litros de agua.

Aunque se tiene mucho avance, las brigadas siguen trabajando en la zona y el Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Manejo del Fuego continúa gestionando los recursos en dependencias de los tres niveles de gobierno para que el personal y los equipos, cuenten con todos los recursos necesarios para seguir operando.

Así lo detalló Luis Gerardo González de la Fuente, quien señala que esa ha sido la instrucción del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya, quien por conducto del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, se mantienen en constante comunicación para estar al tanto de la situación y actuar cualquier momento.

Se espera que con el paso de los días y si las condiciones del clima siguen siendo favorables en la zona, los porcentajes de control y liquidación aumenten y se pueda tener 100% en ambos.

Por último González de la Fuente, destacó que no se escatimará en el apoyo a los brigadistas por que su labor es de mucha relevancia para preservar la vida y el entorno de las personas y la fauna en el Estado.

Las recomendaciones para la población siguen latentes y se les pide que en caso de observar un incendio forestal lo reporten al numero de emergencias 911, para tener una atención oportuna y evitar afectaciones, además de no realizar fogatas, no fumar y no tirar colillas de cigarro encendidas cerca de pastizales o desechar envases de vidrio ya que pueden ser conductores y provocar incendios de gran magnitud en esta temporada de intenso calor.

Por Antonio H. Mandujano