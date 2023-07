La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México frente a su gabinete, gobernadores de la Cuarta Transformación, y la gente del pueblo para dar a conocer todos los pormenores de sus cinco años de gobierno desde el triunfo electoral por la presidencia en el año 2018.

Durante su informe, dio a conocer algunos de los más importantes logros de su gobierno, como la ayuda a los más necesitados, el hecho de poner a funcionar la economía, fortalecer al peso frente al dólar, eliminar la corrupción, vender el avión presidencial, y la construcción de grandes obras que han dado empleo, y que harán de México un país autónomo.

Primero los pobres

El presidente aseguró que si algo ha sido más notorio es la ayuda que le han dado a todos los necesitados del país, entre programas de bienestar, programas sociales, y otras acciones que han llegado por lo menos a 30 millones de hogares, por lo menos uno de los mencionados.

“Nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias, y ha fortalecido el mercado interno. Se han podido hacer negocios lícitos con ganancias razonables, no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diesel, ni del gas.No se ha incrementado el precio de la luz, ni se han aumentado impuestos, ni se han creado impuestos nuevos”, aseguró el presidente de México.

Aseguró, además, que es un logro la entrega de pensiones para todos los adultos mayores, y esa iniciativa se convirtió en una Ley, por lo que esté quien esté en la presidencia, esta ayuda no se irá de ninguna manera. También destacó la entrega de ayuda a los niños y niñas con discapacidad es universal, y tienen acuerdos en estados como Campeche, Chiapas, CDMX, Guerrero. Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, entre otros.

También señaló su programa de “Jóvenes construyendo el futuro” donde han pasado 2 millones 565 mil personas, de los cuales, la mitad han sido contratados definitivamente en las organizaciones en las que fueron capacitados por lo menos durante un año; además de las 12 millones de becas a familias de bajos recursos.

Echamos a andar la economía

Por otra parte, aseguró que gracias a las obras que se están construyendo y que emprendió el gobierno a lo largo del país, han provocado que se eche a andar la economía, y que se hagan empleos para obreros que están ganando hasta 60 mil pesos, cuando antes el salario mínimo era de 88 pesos al día. Gracias a esto y a la reforma laboral, dijo, somos el tercer país del mundo con menos desempleo.

“Durante los primeros 3 meses de este año fuimos el principal socio comercial de EEUU, el índice de la bolsa ha crecido en 28%, y las reservas del banco de méxico suman 3 mil millones de dólares, la deuda pública a pesar de la emergencia sanitaria y la guerra en Ucrania, no ha crecido en relación con el PBI. La recibimos en 44.9, y hoy está en 45.4 porque no hemos contratado créditos adicionales”, aseguró el presidente de México.



Combate a la corrupción

AMLO también señaló que durante su campaña, una promesa fue acabar con la corrupción. Y aseguró que en el gobierno esto ha sido posible, pues ya no hay “acuerdos fiscales para las grandes empresas que no pagaban impuestos, se combate el huachicol, no se entrega dinero a manos llenas a líderes de la sociedad civil, no se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias”.

“La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto que es dinero del pueblo”, señaló el presidente de México.

Señaló en este sentido que en el poder ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos, también se acabaron todas las pensiones millonarias a ex presidentes, así como el servicio médico privado, las cajas de ahorro, los viajes o turismo político al extranjero con cargo al erario público.

Agregó en este apartado que ya se vendió el avión presidencial y otros nueve aviones, así como cinco helicópteros de uso ejecutivo. Informó que desde la llegada de la 4T, no han comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. “Nos apegamos a lo que dijimos. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, señaló.

López Obrador también atribuyó a la erradicación de la corrupción el manejo responsable del presupuesto público, dinero que, dijo, han llegado más a la población en el país que, incluso, está favoreciendo no sólo a los más pobres sino a los más ricos.

“Según un dicho campesino que escuché hace muchos años: cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Digo esto porque no sólo han mejorado los ingresos de los de abajo, el año pasado obtuvieron utilidades por 237 mil millones de pesos, cifra récord en la historia del país (…) lo cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados. Contesto de inmediato, y en breve, el no permitir la corrupción”, enfatizó.

Conacyt lleva avance del 95% para explotar el litio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución que dijo “estaba secuestrado por las grandes empresas”, ya lleva un avance del 95 por ciento de desarrollo de la tecnología para explotar el litio en México, luego de que se llevara a cabo una reforma para nacionalizar su aprovechamiento y que se creara la empresa del Estado LitioMx.

López Obrador también destacó que ahora el Conacyt ya tomó un nuevo rumbo.

“Hemos reorientado los objetivos del Conacyt que estaba secuestrado por las grandes empresas, ahora de manera prioritaria se promueve la investigación para descubrir vacunas, para contrarrestar con equipos médicos y se buscan opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos, se trabaja en conocer los daños que pueden ocasionar a la salud el maíz transgénico”, dijo.

