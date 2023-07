Aplican Programa en CETIS para Adicciones

Un programa del Gobierno Federal para la prevención de adicciones se implementó en el CETIS 109 en Ciudad Madero.

Jorge Vladimir López, director del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 109 informó que se caracteriza por aplicar una metodología directa entre el profesor y el alumno para comprender el tema de las adicciones y sus consecuencias.

“Es un programa deveras que si se puede utilizar la palabra fue muy agresivo dentro del aula, porque inclusive los maestros se les pidió que hicieran un espacio dentro de su programa para que impartiera el material que venía preparado para de información para instrucción de los alumnos”.

Y agregó:

“Es lo que les digo, ya no nada más son carteles o conferencias a lo que estábamos acostumbrados. Ya nos metimos a las aulas a darle la información de primera mano y sobre todo a aclarar dudas directamente con los muchachos”

La institución, dijo que no tiene un registro sobre posibles casos entre los alumnos, porque se tienen los medios para su detección.

“No confirmados…nosotros no tenemos un mecanismo para detectar, o sea, no tenemos los medios para confirmar si es o no es. Nosotros atendemos a alguien que no lo quiera decir y estamos obligados a brindarle toda la atención y canalizarlo a la instancia que corresponda.

Primero que nada, explico que tiene un protocolo a seguir.

“llamamos al padre de familia, le informamos la situación de la que hemos no me ha informado el alumno. Le ofrecemos el apoyo, justamente con las instancias que estamos hablando”, añadió.

“Pero insisto, no tenemos la manera de comprobar y nosotros somos una atención de primera instancia. La canalizamos a la instancia correspondiente y en su momento le damos seguimiento si es necesario”.

José Luis Rodríguez Castro /La Razón