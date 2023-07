Coco Levy habla de la aparición de un fantasma en el velorio de Talina Fernández

MÉXICO.- Hace casi una semana falleció Talina Fernández después de haber sido diagnosticada con leucemia. Pocas después de su fallecimiento, la prensa se reunió en la casa de la Dama del buen decir donde sus restos fueron velados, fue ahí en donde algunos periodistas aseguran haber visto a una persona en la azotea de la vivienda, por lo que mencionan podría tratarse del fantasma de la famosa.

En entrevista con Venga la Alegría, Coco Levy fue cuestionado sobre la supuesta aparición de una mujer vestida de negro. El productor comentó que no está seguro que haya sido su mamá, sin embargo, quienes vieron a la persona en la azotea mencionan que estaba fumando, algo que le gustaba hacer a Talina Fernández.

“Yo escuché una cosa extraña la primera noche que estuvo aquí la prensa: ‘alguien se subió al techo a fumar’. Primero que nada, lo que más le gustaba a mi mamá en la vida era fumar y no había nadie que se haya subido al techo”.

Coco Levy dijo que no está seguro que el supuesto fantasma haya sido su madre, pero declaró que es muy difícil subirse al techo de su casa.

“Te juro que no es fácil subirse, entonces lo oí y no lo sé, no sé qué les puedo decir. Mi madre fue mágica y fue majestuosa”.

El hijo de Talina también habló sobre el proceso que está viviendo por la muerte de su madre y señaló que él y su familia apoyarán a María, hija de Mariana Levy, quien convivía la mayor parte el tiempo con la conductora.

“Yo como el hijo mayor me creí que tenía que ser el fuerte, soy muy poco hábil para llorar y creo que llorar salva a las lamas y no soy muy hábil para hacerlo. A todos nos preocupa un poco María, tendrá todo nuestro apoyo y María es una mujer poderosísima”.

Finalmente aclaró que su madre y José Manuel, su novio, no se casaron e incluso expresó su cariño hacia él.

“No se casó, hicieron un pacto como de matrimonio porque hacer un matrimonio a los 80 años es como una pérdida de tiempo y de dinero. Para nosotros hoy José Manuel es un hombre que siempre estará aquí y siempre estará en nuestros corazones”.

