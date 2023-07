Crisis vocacional se agrava en la Diócesis de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la Diócesis de Tampico, se requieren cuando menos otros 100 sacerdotes para cubrir las necesidades de las parroquias.

Sin embargo, la crisis vocacional se sigue agravando por lo que este año, autoridades eclesiásticas prevén que solamente entrarán uno o dos jóvenes al seminario.

El Obispo de la Diócesis, José Armando Alvarez Cano precisó que actualmente hay 100 sacerdotes pero sin tomar en cuenta a los que están enfermos y quienes son de la tercera edad, están activos alrededor de 80.

“Hay parroquias como la de González que tiene cerca de 40 comunidades y hay un solo padre, creo que estaremos hablando de otros 80, 100 como para cubrir mínimamente un poco las necesidades de las parroquias”, explicó.

“En el seminario son muy pocos, este año estamos pensando que va a entrar solamente uno o dos seminaristas, eso es muy triste, hay unos grados que están completamente vacíos donde no hay ningún seminarista, hay algunos grados de tercero, de segundo de teología donde hay uno, hay dos, es realmente crítico”, refirió.

Consideró que han contribuido a esa crisis el hecho de que las familias tienen muy pocos hijos y en muchas otras no hay una educación en los valores debido al trabajo y a la dinámica actual en la sociedad.

“Cuando no hay esa base no hay vocaciones, no hay familias cristianas, a los mismos jóvenes les cuesta trabajo asumir responsabilidades fuertes, por eso no se casan, las cuestiones materiales, los asuntos de las redes sociales, las influencias de otro tipo”, mencionó.

Dijo que tienen el importante reto de promover más las vocaciones sacerdotales por lo que seguirán efectuando actividades para lograr atraer a los jóvenes.

“Hay procesos para reunir a los jóvenes durante el año, en estos días tendremos una experiencia que se llama preseminario que es donde se juntan y donde estamos trabajando, también la gracia de Dios que toque el corazón de nuestros jóvenes”, aseguró.

