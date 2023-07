Muere Niño en primera clase tras ser golpeado por su instructor de artes marciales

CHINA.- Como cualquier niño tenía un sueño, quería aprender y destacar en las artes marciales, una disciplina muy importante en su país, por ello sus padres lo inscribieron al Club Deportivo de Artes Marciales Chongde Juying en Qingdao, Shandong, en China; sin imaginar que en ese lugar encontraría un trato cruel que terminaría por matarlo. Solo tenía ocho años y sufrió una agonía antes de que su pequeño cuerpo sucumbiera a los golpes que le dio el instructor.

Fue el 17 de junio cuando los padres llevaron a inscribir a su hijo a las clases, al siguiente día tomó la primera lección, la cual fue brutal, según se vio en un video enviado a sus progenitores. En la grabación la madre del menor lo vio inusualmente pálido y lleno de moretones, especialmente en sus piernas, cuando vio los terribles golpes, sin dudarlo lo llevó a un hospital, al revisarlo los médicos determinaron que ya no contaba con signos vitales y nada pudieron hacer por él, fue declarado muerto.

Los registros médicos vistos por el diario chino The Paper revelaron que el corazón del niño había dejado de latir 20 minutos antes de llegar al hospital. Su madre criticó a los entrenadores por no llevarlo antes al hospital.

CHINA: 8-year-old beaten to death by martial arts instructor only one day after parents enrolled him.

The unidentified child, was enrolled in the Chongde Juying Martial Arts Sports Club in Qingdao, Shandong, to take a self-defense class, but was killed by the instructor a day… pic.twitter.com/hm4jL8tN4E

— Joseph Bonner (@mrjosephbonner) June 29, 2023