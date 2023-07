La segunda línea del acueducto quedará firme el 15 de julio

CD. VICTORIA, TAM.- La tan esperada segunda línea del acueducto quedará firme en la Unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda para el próximo 15 de julio, aseguró el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez.

El presidente municipal espera que la Secretaría de Hacienda asigne oficialmente los recursos necesarios para la segunda línea del acueducto en la fecha mencionada gracias a la intervención crucial del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“El día 15 de julio va estar inscrito dentro de la Unidad de Inversión el famoso proyecto de la Segunda Línea del Acueducto. Otro tramo de 56 kilómetros de distancia, estamos hablando de 150 metros de altura”

Recordó que este megaproyecto tendrá un costo estimado de mil 700 millones de pesos y resaltó la importancia de su implementación y apoyo del gobierno estatal ya que las gestiones a nivel de alcaldes no son suficientes para lograr el apoyo de las dependencias federales.

“Como presidente puedes tener todas las intenciones del mundo pero si no hubiera alguien con mayor jerarquía y relación no hubiera sido posible, yo me hubiera quedado luchando para la segunda línea del acueducto”

El alcalde informó que el gobierno federal planteó algunas observaciones al proyecto, las cuales fueron solventadas de manera satisfactoria. Una de las observaciones se refería a la necesidad de contar con un estudio adecuado de impacto ambiental.

Gattás Báez aseguró que la segunda línea del acueducto garantizará la distribución de agua en la región durante los próximos 50 años, lo que brindará seguridad hídrica a la comunidad.

“Victoria se encuentra a 300 metros de altura de la presa, ósea tenemos rebombeos; por eso nos cuesta mucha luz traernos el agua. Felicito al gobernador y le agradezco al nombre de los Victorenses”

Asimismo, mencionó que si se lleva a cabo el acueducto del Pánuco para abastecer de agua a la frontera, la presa Vicente Guerrero funcionará como un sistema de trasvase y siempre mantendrá al menos un 70 por ciento de su capacidad. Esto permitiría prescindir de depender de fenómenos naturales como huracanes para garantizar el suministro de agua.

Gattás Báez destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo y bienestar de la ciudad de Victoria, y agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal para hacerlo posible.

Aseguro que la próxima asignación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda representa un paso significativo hacia la concreción de esta importante obra de infraestructura hídrica.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA