Nieto de Robert De Niro murió tras ingerir pastillas con fentanilo

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que se diera a conocer la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, nieto del aclamado actor de Hollywood, Robert De Niro, siguen saliendo a la luz detalles de lo que pudo haber causado el fallecimiento del joven de 19 años.

Drena De Niro, la madre del joven e hija del intérprete reveló que su hijo murió tras tomar pastillas con fentanilo, en tanto autoridades investigan la muerte como una posible sobredosis después de que su cuerpo sin vida fuera descubierto.

El joven fue encontrado al interior de un apartamento del Bajo Manhattan el domingo con una sustancia blanca en polvo y parafernalia de drogas cerca, según fuentes policiales.

Aunque el informe toxicológico sigue pendiente, su desconsolada madre, Drena De Niro, ha denunciado que alguien vendió a su hijo drogas adulteradas.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad aún no ha revelado una causa oficial de la muerte, pero detectives de la policía de Nueva York en Narcóticos Borough Manhattan Sur ya investigan el caso.

La policía de la Gran Manzana declaró el mes pasado que el fentanilo está ahora “presente en probablemente el 98% de las drogas” en la ciudad.

Drena, la hija mayor de De Niro con su exmujer Diahnne Abbott- ha compartido varios homenajes en Instagram tras la muerte de su hijo.

“Apenas puedo escribir entre lágrimas, pero todo el amor, los mensajes, las llamadas, los mensajes de texto, los correos electrónicos, los amigos y la familia que me han apoyado estas últimas 24 horas, no he podido responder todavía, pero estamos muy agradecidos por todo vuestro amor y condolencias”, escribió el lunes por la noche.