Raquel Bigorra llora en programa en vivo al enterarse que Talina Fernández murió

Hace una semana murió Talina Fernández después de que le diagnosticaran una leucemia muy avanzada. Muchos famosos lamentaron el fallecimiento de la Dama del buen decir, sin embargo, Raquel Bigorra recientemente se enteró del deceso de la conductora.

Fue el pasado 28 de junio cuando falleció Talina Fernández, día en el que Raquel Bigorra aún se encontraba en La Casa de los Famosos, pero la cubana fue eliminada del reality hace unos días y tras esto recientemente se enteró de la muerte de la madre de Mariana Levy.

Raquel Bigorra acudió como invitada al programa Cuéntamelo Ya! en donde la conductora Maki le preguntó si ya se había enterado de la muerte de Talina Fernández, con quien trabajó hace algunos años junto a Mariana Levy.

En un video compartido por el programa se observa a Raquel Bigorra llorando mientras Maki y Odalys Ramírez tratan de consolarla tras enterarse que Talina Fernández murió.

Al salir del programa, Raquel Bigorra habló con varios medios de comunicación a quiénes les dijo que Maki estaba muy apenada de haber sido la persona que le informó sobre la muerte de Talina.

“Maki estaba muy apenada porque, pues me rompí y me decía: ‘tengo muchísima pena Raquel, porque yo no sabía que tú…’”.

Por otra parte, Raquel Bigorra recordó a Talina Fernández y le dedicó unas tiernas palabras.

“Siempre hablo de ella, siempre me acuerdo de ella, ahora que trascendió la veo como un angelito, como una maestra de carrera también, que me enseñó muchas cosas de la conducción, del entretenimiento, una mujer maravillosa”.

Hace 18 años Raquel Bigorra participó en una edición de Big Brother, fue durante ese tiempo que ocurrió la muerte de Mariana Levy con quien Raquel era muy unida, razón por la que la producción del programa le informó sobre el fallecimiento de la actriz.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR