AMLO pone a Bad Bunny en su mañanera y YouTube la tumba

MÉXICO.- YouTube bloqueó la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a que infringió sus políticas por derechos de autor luego de reproducir la canción un x100to de Grupo Frontera y Bad Bunny.

De acuerdo con el mensaje de la plataforma, la mañanera de este 6 de julio no se encuentra disponible por incluir contenido de The Orchard Music, empresa estadounidense especializada en distribución de música que realizó el reclamo.

“Vamos a disfrutar. (…) Como me queda el uno por ciento, vamos a escuchar esa. El uno por ciento. En las conferencias ya nos queda el uno por ciento. Ya se nos está acortando el tiempo, el porcentaje, pero todavía nos queda más del uno por ciento”, dijo el mandatario previo a solicitar la pieza musical.

Hasta el momento, la conferencia matutina no está disponible en el canal del Gobierno de México y de Andrés Manuel; no así en el del Centro de Producción Cepropie.

En materia de derechos de autor, la plataforma tiene como máxima que los creados únicamente puede subir, reproducir o usar videos que hayan creado o en su caso, que estén autorizados a usarlo. Por ende, queda prohibido utilizar de manera parcial o total producciones de otra personas como pistas de música o programas de otra autoría.

¿Qué dice la canción?

La producción es protagonizada por la agrupación de regional mexicano Grupo Frontera y el puertorriqueño Bad Bunny. Publicada el 17 de abril, la canción tiene una duración de poco más de tres minutos y cuenta con más de 350 millones de reproducciones en la plataforma de vídeos en menos de dos meses.

Se trata de una alusión a la tristeza ocasionada cuando un amor termina por decisión unilateral y parte de su letra dice:

Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco, sólo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa qué te miento? Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto.

Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, no he mandado los mensajes, siguen todos ahí.

El puertorriqueño además de cantar el coro en conjunto, cuenta con dos estrofas en solitario y una de ellas expresa:

Hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu Insta me metí. Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber, ey, ey. Viviendo en un infierno que yo mismo incendié, jugando contigo como si fuese el diez. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies.

Aunque no es la primera vez que el presidente López Obrador reproduce piezas musicales en sus mañaneras, desde hace dos semanas ha dedicado una pequeña parte de su conferencia para presentar canciones que él recomendaría escuchar a los jóvenes como parte de su estrategia para combatir las adicciones luego de señalar a los corridos tumbados y a algunos autores, de enaltecer el uso de drogas y dinero ilícito.

CON INFORMACIÓN DE CDNOTICIAS