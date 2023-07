Helios Antonio requiere cirugia para estrabismo

TAMPICO, Tamaulipas .- El pequeño Helios Antonio Pérez Ruiz de tan solo tres años de edad necesita de una operación para la aplicación de Toxina Butílimica misma que le permitirá recuperarse del estrabísmo que padece desde su nacimiento.

Norma Edith Pérez Ruiz madre del menor dio a conocer que el costo de esta operación es de 25 mil pesos por lo que se encuentra realizando una serie de actividades con el fin de recaudar los fondos necesarios para que su pequeño pueda tener esta operación y con ella recuperar su calidad visual.

“Mi hijo Helios Antonio requiere de esta operación para poder recibir la Toxina Butilimica la cual le permitirá recuperarse del estrabísmo que padece, pero nos cuesta 25 mil pesos por ello es que estoy organizando una lotería para este 29 de julio”, dijo Norma Edith.

La madre del menor agregó que le han obsequiado productos para que los de cómo premios durante esta tarde de lotería quedando aún pendiente el lugar en el que podría realizar esta tarde de recaudación.

“La lotería será de regalillos, ya tengo algunos que me han ido dando y otros que he comprado, como juegos de vasos, maquillajes, consumos en un negocio de helados, solo me falta conseguir un espacio en donde pueda hacerla” añadió Pérez Ruiz.

Es por ello que pide el apoyo de la población para encontrar un salón o un espacio adecuado.

Las personas interesadas en brindarle su apoyo o ser parte de esta tarde de ayuda pueden comunicarse con Norma Edith Pérez al 833 446 6135 o bien directamente en la tarjeta Banorte 4915 6694 1102 3649.

Patricia Martínez Vázquez

Expreso – La Razón