Madre encierra a su hijo y abusa de él; estaba reportado como desaparecido

ESTADOS UNIDOS.- Luego de estar desaparecido por ocho años, el caso de Rudy Farias ha sido descrito como “un verdadero milagro” al ser localizado en las inmediaciones de una iglesia cercana a su domicilio.

Sin embargo el caso se ha convertido en una historia de terror cuando el activista Quanell X reveló detalles de la plática que sostuvo con el joven durante un interrogatorio con las autoridades en un hotel al norte de Houston

Anteriormente vecinos de la familia habían declarado que el joven hispano nunca estuvo desaparecido y que constantemente los visitaba.

El activista dejo al descubierto que se trata de un caso de abuso y que la madre de Rudy es la responsable de lo ocurrido durante estos ochos años en que el joven estuvo desaparecido pues lo mantenia en cautiverio dentro de su misma casa.

Durante una conferencia de prensa el activista Quanell X hizo acusaciones contra Janie Santana, madre de Rudy, las cuales aún no han sido confirmadas por la policía de Houston.

Entre las declaraciones reveló que el joven si desapareció en marzo de 2015 pero solo fue por dos días y regresó a su casa donde vivió abusos por marte de su madre que mantenía drogado y constantemente lo amenazaba con que sería arrestado.

El joven confesó que su madre abusaba sexualmente de él, algunas veces dormían desnudos y solía decirle que tenía que comportarse como el papá. Situación que a Rudy no soporto y en cuando vio la oportunidad, robó el auto de la mujer y escapó.

En el año 2020 la abuela del joven dijo haberlo visto en la casa de Janie Santana, pero el resto de la familia opinaron que ya estaba mal de la cabeza por el dolor de tener a su nieto desaparecido y no le creyeron.

El activista aseguró que el joven realizó estas acusaciones cuando la mujer los dejo solos, sin embargo, tras los interrogatorios, madre e hijo se fueron juntos.

Los familiares señalan que Janie Santana debería estar presa de ser ciertos estos señalamientos.

#RudyFarias | Neighbors shared this video of a conversation with Rudy mom (last night) She stated that police wants to arrest her for hiding Rudy.

pic.twitter.com/CUF9C8eJlj

— 🕵🏻‍♀️🦋💭L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋💭🕵🏻‍♀️ (@iamlegacy23) July 6, 2023