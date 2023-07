Marxista, precandidata del PAN

En la desesperación por recuperar los privilegios perdidos en el 2018 a los jerarcas del PAN no les ha importado pisotear los ideales y los principios doctrinarios, mucho menos las metas políticas del partido delineadas por los fundadores.

La agrupación nació en 1938 con dos objetivos fundamentales: combatir al PRI y evitar el ascenso al poder de la izquierda. Sin embargo, ahora el partido albiazul se ha aliado con el tricolor y al izquierdista Partido del Sol Azteca.

Peor aún, está promocionando a la senadora Xóchitl Gálvez como precandidata presidencial del Frente Amplio por México a pesar de que es marxista leninista, partidaria del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la mariguana contra los que lucha Acción Nacional.

La legisladora fue activista de la Liga Obrera Marxista en la que militó cuando estudiaba Ingeniería en la UNAM y recientemente confeso en la tribuna del Senado: “Yo provengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista de origen”.

Como era de esperarse, la eventual designación de la senadora como candidata presidencial del bloque opositor ha provocado reacciones de rechazo en las filas panistas en las que los militantes consideran que la legisladora no representa los ideales políticos del PAN.

Cabe señalar que sí, como algunos piensan, se concretara la postulación de la hidalguense, violaría el compromiso de que el candidato o candidata de la oposición para disputar la presidencia a Morena sería elegido por los ciudadanos y se convertiría, como muchos temen, en un dedazo disfrazado.

Mientras tanto, en Tamaulipas las corcholatas de la 4T se pelean la preferencia de los morenistas de la entidad. El lunes y martes recorrió el Estado Adán Augusto López y ayer hizo lo propio la señora Claudia Scheinbaum.

Hablando de otras cosas, la Dirección de Protección Civil del gobierno de ciudad Madero que preside el alcalde Adrián Oseguera exhortó a la población a extremar las medidas de prevención para evitar golpes de calor durante la canícula, el periodo de 40 días más caluroso del año.

Se recomienda con ese propósito no exponerse a la luz del sol durante periodos prolongados, especialmente entre las doce y las tres de la tarde cuando el calor es más intenso, así como a mantenerse hidratado para mitigar las altas temperaturas.

En Tampico, por otra parte, el alcalde Chucho Nader destacó ayer que el mercado de mariscos de la Puntilla y el Museo de la ciudad, que se encuentra en proceso de construcción, ampliarán la oferta turística y contribuirán a consolidar al puerto como el principal destino de los vacacionistas del noreste de México.

El mercado de pescados, que será uno de los más modernos de América Latina, se encuentra en la fase final y está programado inaugurarse en agosto.

