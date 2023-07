Muy chafa Adán Augusto

Este miércoles Adán Augusto, se convirtió en la primer corcholata en visitar la zona sur de Tamaulipas.

Visita que realizó tras estar en medio de un huracán de críticas y señalamientos, al declarar que ha pagado sus espectaculares y pinta de bardas, con el dinerito de sus ahorros. ¡Eso no se lo cree, ni su abuelita!

Ninguna de las corcholatas está siendo transparente en el gasto que realiza en esta gira que es prácticamente pre-campaña, aunque no lo quieran reconocer.

Y llegó a la tierra de Víctor García, donde se hizo una aglomeración en la Plaza Isauro, para darle la bienvenida.

Por supuesto que hubo muchos acarreados al evento, principalmente de las colonias de la urbe petrolera.

La verdad los que lo hicieron fuerte en el evento fueron los trabajadores del sindicato petrolero, principalmente los de la Sección Número Uno.

También estuvo el gremio ferrocarrilero y algunos otros grupos representativos de la ciudad, quienes le dieron su respaldo para ser el candidato presidencial de Morena.

Por la hora fue imposible que acudieran funcionarios, no le fue mal en el Mitin, pero tampoco le fue “súper bien”.

Adán Augusto López, al dar entrevista a la raza de los medios, dijo que ha presentado varias denuncias por el uso indebido de imagen en propaganda.

Eso sonó a quererse “lavar las manos” y desligarse de ser el autor de las miles de bardas pintadas y espectaculares qué hay por todo el país.

Todo mundo se fue hablando “pestes” de la mala organización del evento.

VA MAYORÍA CON LA DOCTORA CLAUDIA

Se realizó una rueda de prensa en Tampico para dar a conocer los detalles de la gira de Claudia Sheinbaum, convocada para este día en Tampico.

Fue encabezadas por Américo Villarreal Santiago y se mencionó que por la mañana visitará varios lugares íconos de la comuna y por la tarde realizará una concentración en los terrenos de la feria.

Desde ahorita se los digo, no habrá sorpresas arrasará en el evento con una multitud y se harán presentes muchos funcionarios públicos.

Quedará más que. claro que la candidata de Tamaulipas es la ex jefa capitalina.

CHUCHO, ROSA Y PEPE

El alcalde de Tampico, Chucho Nader, sigue impulsando el desarrollo de la ciudad y ayer estuvo dando el banderazo de una pavimentación en la colonia, Revolución Verde en la zona norte de la comuna.

Lo acompañaron la diputada Federal, Rosa González y Pepe Schekaibán, secretario de Servicios Públicos de la comuna, para ser testigos de este evento.

Está más que claro que a Rosa y Pepe, los une el amor y pasión por la ciudad y los dos quieren que Tampico, siga brillando.

Recuerde: ¡No se vale chillar!