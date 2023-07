Texas: Mujer se defiende de asaltante y le da tres disparos

ESTADOS UNIDOS.- El video en el que se aprecia como la mujer se defiende se hizo viral en las redes sociales. El incidente ocurrió en una localidad de Texas y quedo registrado en una cámara seguridad.

La grabación esta causando diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales; sin embargo, en las redes sociales, los internautas aplaudieron la valentía de la mujer y aseguraron que aquel sujeto recibió su merecido.

Todo comenzó con un intento de asalto en una gasolinera cuando un par de hombres se acercaron a una pareja sin imaginar que la mujer estaba armada y amagaron al acompañante de la mujer, quien al ver el peligro en el que se encontraban decide enfrentarlo a balazos.

El reporte policial señala que en la escena se se encontraron casquillos pertenecientes a dos armas, lo que hace suponer que los agresores también estaban armados.

Al final del video se ve a uno de los agresores en el suelo, herido y pidiendo ayuda mietras el otro hombre se da a la fuga.

This is why concealed carry is such an important Constitutional right💥

Pregnant woman in Texas is approached by an armed robber

He pistol whips the man she’s with, she shoots him multiple times, and the innocent live to see another day

Wow!

pic.twitter.com/lqWJQue0bx

— DC_Draino (@DC_Draino) June 29, 2023