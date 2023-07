Beatriz Paredes se registra en el PRI para ser aspirante a la candidatura presidencial

La senadora Beatriz Paredes se registró en la sede del PRI para completar su trámite como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, donde dijo que “que no se nos olvide, los caballos de Troya siempre han existido, pero los espartanos debemos resistir”.

En una primera etapa, la también ex gobernadora de Tlaxcala deberá recolectar 150 mil firmas de ciudadanos que respalden su intención de competir por la Presidencia de México.

“Estamos ante un paso más de esta transición al que nos lleva las circunstancias del hecho de enfrentar una regresión autoritaria. La capacidad de innovación de resilencia del movimiento histórico que han tenido los partidos políticos de la oposición para convocar un frente amplio opositor…

“… esta centrado en la personalidad de una candidatura u otra candidatura, perdónenme lo que es verdaderamente trascendente es que estamos dando un paso más para que la perspectiva le dé respuesta en la resolución de aquellos problemas que no solo no se han resuelto sino que se han querido ocultar con cortinas de humo. Por eso decidí encabezar este frente amplio de la oposición”.

En la explanada del PRI, simpatizantes de Paredes con banderines del Frente Amplio por México, algunos militantes la esperaron con música tradicional y bailes regionales de Tlaxcala, de donde es originaria y entre porras de ¡presidenta! les hablo de la problemática de la inseguridad y respaldó a los periodistas.

La ex gobernadora de Tlaxcala y ex dirigente del tricolor estuvo cobijada por su dirigente nacional Alejandro Moreno, senadores y ex gobernadores, recordó los logros de su partido durante los 70 años que gobernaron.

Moreno pidió cerrar filas “no hay que distraerse, pero hoy nadie nos va a regalar nada”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO