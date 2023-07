Ex futbolista del Real Madrid se pone anestesia para tatuarse la pierna

ESTADOS UNIDOS.- Mariano Díaz Mejía, exfutbolista del real Madrid, se volvió viral luego de acudir a un hospital para ser anestesiado, y no sentir nada de dolor al ser tatuado.

En las redes sociales circula un video en que se observa que el cuarto de hospital se convirtió en un estudio de tatuajes, pues en el clip aparece Mariano Díaz acostado en la camilla con su bata, y alrededor de cuatro hombres realizándole varios diseños en una de sus piernas.

De acuerdo con el internauta que subió la grabación, el hecho ocurrió en Los Ángeles, y tardaron ocho horas en tatuarle la pierna completa al exjugador de fútbol.

“¿Te gustaría tatuarte una pierna entera en 8 horas sin ningún dolor?, durmiendo, así lo hacemos en Los Ángeles”, escribió uno de los tatuadores en el video famoso.

Díaz Mejía comenzó a recibir cientos de críticas en redes sociales luego de realizarse el tatuaje en la pierna, algunos usuarios le decían débil, por no soportar el dolor y tener que anestesiarse.

Going under with anesthesia for tattoos is wild as hell pic.twitter.com/anYySV8650

— Lance🇱🇨 (@Bornakang) July 7, 2023