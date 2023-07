Hombre pide a mujer pesarse delante de él en su primera cita y se hace viral

Conocer en persona a alguien con quien has interactuado en línea puede ser muy emocionante, pues en la vida real puede ser muy distinta a como se muestra en sus redes sociales.

Y aunque puedan tener muchos gustos en común, a la hora de estar en persona ese encanto puede terminar por distintas razones.

Tal como le pasó a una joven quien, por medio de su cuenta de Twitter, contó que un hombre al que conoció en línea le pidió pesarse frente a él en su primera cita.

La chica con nombre de usuario ‘beethleheem’ narró que conoció al hombre en una app de citas y al llegar a su casa ya la estaba esperando con una báscula.

“El otro día fui a la casa de un chabón que conocí por una app de citas y me esperó con una balanza en el living para pedirme que me pese delante de él”, escribió en Twitter.

Tras hacerse viral, varios usuarios le preguntaron cuál fue su reacción, a lo que ella contestó que “claramente no me pesé”.

Incluso, dijo que por Instagram ya le había preguntado cuánto pesaba, pues le gustaban las “chicas rellenitas”.

Ella se lo dijo, por lo que supone que se trataba de un fetiche.

‘No sé ni cómo reaccionar’ / ‘yo le rompo la balanza en la cabeza’ / ‘Yo me hubiera ido en ese instante’, respondieron algunos usuarios.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR