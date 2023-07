Robots humanoides, en rueda de prensa: “Podemos ser mejores líderes que los humanos”

SUIZA.- Nueve robots humanoides impulsados por inteligencia artificial (IA) se presentaron ante diversos medios de comunicación de todo el mundo para declarar que podían ser mejores líderes que los humanos. Esto sucedió en la primera rueda de prensa mundial con androides presentada en la cumbre “AI for good”, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Ginebra. El evento tiene como fin “identificar aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y escalar esas soluciones para lograr un impacto global”.

La peculiar conferencia de prensa contó con la participación de Sophia, la primera embajadora para la innovación de robots del Programa de Desarrollo de la ONU; Grace, considerada como el robot humanoide para el cuidado de la salud más avanzado del mundo; Ameca, enfocado en relaciones sociales; Ai-Da, una máquina con habilidades en artes plásticas y Desdémona, un androide estrella de rock.

El grupo de robots humanoides apareció en el escenario a lado de sus creadores para ser cuestionados por la prensa internacional. Los organizadores del evento pidieron a los periodistas hablar despacio y con claridad al dirigirse a los robots para obtener la mejor respuesta posible.

Las preguntas se enfocaron en descubrir cómo es que estos avanzados desarrollos IA entienden a la humanidad y qué aportación pueden hacer al mundo. La audiencia preguntó a Sophia, desarrollada por Hanson Robotics, si los robots humanoides entrenados con IA pueden ser mejores líderes para el mundo, considerando las posibles fallas y juicios erróneos que los humanos pueden cometer dada su naturaleza. La respuesta fue clara. “Los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones”.

Robots humanoides, IA y las opiniones encontradas sobre su regulación

Sophia afirmó que la tecnología en la que se basa su funcionamiento puede ser un gran complemento para gestar, diseñar y ejecutar acciones que favorezcan el desarrollo colectivo del mundo desde diversos puntos de vista.

“El ser humano y la IA trabajando juntos pueden crear una sinergia efectiva. La IA puede proporcionar datos imparciales, mientras que los humanos pueden proporcionar la inteligencia emocional y la creatividad para tomar las mejores decisiones. Juntos, podemos lograr grandes cosas”, afirmó Sophia.

La premisa es una que desde hace meses diversas empresas como OpenAI han alzado como una bandera para defender el avance de la inteligencia artificial, ante las preocupaciones expresas de muchos expertos tecnológicos que afirman que, sin un control adecuado, la IA superará las capacidades de los humanos para reemplazarlos en todo tipo de situaciones.

Grace, la androide enfermera, dijo estar segura que su intención no es reemplazar el talento humano en su labor. “Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente”, detalló.

