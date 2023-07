Sobró dinero, faltó talento 

Dicen que el dinero corrió a raudales para que el Tribunal Electoral de Tamaulipas regresara al PAN el control de la Presidencia de la Gran Comisión, claro son acusaciones lanzadas al aire en medio de la molestia por la decisión que tomaron.

Esa versión no es de extrañarse, pues en la anterior administración estaban acostumbrados a comprar todo lo que tuviera precio, como por ejemplo los diputados de Morena para quitarles la mayoría.

El PAN logró quedarse con el Congreso ante las fallas evidentes de la bancada de Morena, en aquel entonces coordinada por ARMANDO ZERTUCHE.

ZERTUCHE trataba mal a las diputadas de su partido y nunca pudo controlar la presidencia, fue un diputado sin carácter, quien jamás pudo hacer nada frente al ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en el poco tiempo que mantuvo al poder legislativo.

El cabecismo logró comprar diputadas, según se dice se pagaron buenos millones de pesos.

Claro, más que un acierto de los panistas, fueron errores de su coordinador ZERTUCHE, quien nunca entendió el tamaño de su responsabilidad.

En enero de este año, Morena recuperó el control del poder legislativo, después de una serie de escarceos y pleitos ridículos en la llamada casa del pueblo.

Apenas unos meses les duró el gusto, cuando hace unas horas los magistrados del Trieltam ordenaron se regrese el Poder Legislativo a los panistas encabezados por FELIX GARCÍA AGUIAR.

Claro, la decisión no fue aceptada, ni acatada por los diputados de la 4T, quienes encabezados por la coordinadora URSULA SALAZAR MÓJICA toman medidas desesperadas.

Así es como en una sesión extraordinaria para aprobar una serie de reformas que fueron publicadas de manera exprés en el Periódico Oficial con lo que busca retener el control.

El decreto publicado establece “que será presidente o presidenta de la Junta por la duración de la Legislatura, el coordinador o coordinadora del grupo parlamentario del partido político que haya obtenido más votos o que haya ganado más distritos de mayoría en el Estado, en la elección correspondiente a la legislatura en turno”.

El otro decreto garantiza la permanencia de toda la estructura burocrática del poder legislativo.

Todo fue tan apresurado, una reforma que pudo preparase y aprobarse desde mucho tiempo.

Como siempre las medidas desesperadas no pudieran funcionar, cuando la vaporera no deja escapar la presión, puede ocurrir una explosión.

Los panistas saben explotar cada rincón de la ley para ganar, además de que siempre ganan los amparos.

Independientemente de todo, podemos decir que la legislatura es un desastre, los diputados no estuvieron a la altura de la ciudadanía, particularmente algunos Morenos, que no demostraron talento y si mucha torpeza.

Es por eso que nos preguntamos qué diputados merecen la reelección o la responsabilidad de ser candidatos a una alcaldía.

Dicen que el dinero corrió a raudales en el panismo, pero al igual que la soberbia e ingenuidad entre los Morenos.

Pro, mejor digamos que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA hizo entrega de las primeras becas del Programa “Voluntad y Trabajo por Tamaulipas”, a hijas e hijos de integrantes de la Guardia Estatal, custodios y elementos caídos en el cumplimiento de su deber para cumplir con el compromiso con los policías tamaulipecos y como un reconocimiento a las labores que realizan para la seguridad de la ciudadanía. Serán son mil 700 becas las que serán entregadas.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com