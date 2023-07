Doña Aracely 47 años deleitando a la población con sus jugos

Con más de 47 años refrescando a los transeúntes de la zona centro de Tampico, Aracely Reyes es la segunda generación de ‘Jugos Viviana’, este pequeño y tradicional negocio dedicado a la venta de jugos, ponches y licuados ubicado en la calle Olmos y Altamira en el corazón de nuestra ciudad y puerto.

Doña Aracely compartió con Expreso – La Razón sobre los inicios de este negocio el cual arrancó su mamá quien la sacó adelante para años más tarde dedicarse ella misma a continuar deleitando a la ciudadanía y visitantes con sus refrescantes jugos de naranja y sus inigualables ponches.

“Yo aquí tengo como 47 años pero fue mi mamá quien comenzó aquí mismo en 1946, solo que estábamos en la esquina, con este negocio ella me sacó adelante y con este mismo negocio saque yo adelante a mis tres hijos, así es como se fue dando la cadena”.

Jugos, licuados de fresa, plátano, chocolate, manzana con avena, jugos verdes, ponches, son los favoritos de los clientes que día a día comienzan a circular desde las 7 de la mañana por las arterias de la zona centro y disfrutan de estos licuados que pese al frío o calor se colocan día a día en esta esquina.

“De repente ha variado mi horario, por la pandemia, la inseguridad, pero aquí me encuentran desde las 7 de la mañana y me retiro al mediodía, ya a esa hora ya bajo mi clientela” añadió Aracely.

Conocida por sus tradicionales ponches Aracely señala que este humilde negocio le ha brindado una infinidad de satisfacciones entre ellas el cariño de la gente que pasa día a día por este puesto, el buenos días, y es que asegura es fascinante recibir a padres con sus hijos y que estos comenten que a ellos sus padres los llevaban o que la visiten abuelos con sus nietos y se acuerden de su mamá.

Doña Aracely compartió que para Jugos Viviana una de las épocas más difíciles que tuvo que sortear fue durante la pandemía, en donde vivió una difícil situación, ya que de este negocio se sostiene su hogar pero pudo salir adelante y continuar refrescando a la población.

“La pandemia si me afecto muy fuerte, de aquí mantengo mi hogar así que si me pego duro, pero aquí estamos, los días lluviosos y los días de frío también me afectan ya que me bajan la venta pero siempre he tenido fe en que para todos sale el sol”.

ALTAS TEMPERATURAS Y ALZA DE PRECIOS LA AFECTAN

Aracely Reyes señaló que pese a que en la zona es habitual que se registren altas temperaturas este año ha sido difierente a los demás ya que debido a la escasez de hielo y al incremento del precio de la naranja el negocio se ha visto un tanto afectado.

“Nunca había pasado pero ahora que hay escasez de hielo, también es temporada de escasez de naranja y pues todo esta en aumento, así que a jalones y estirones estamos aquí, pese a que nos están subiendo los plásticos y desechables pese a que hay altas y bajas aquí seguimos”.

SUBE $1 EL PRECIO DE LA NARANJA

“Nos dieron la noticia que la naranja viene un peso más cara, y pues ni modo, a como te la den, es nuestra materia prima”, añadió Aracely.

“Hoy toco estar a las 4 de la mañana por la naranja ya que a esa hora llego el camión, y tienes que estar ahí porque si no te quedas sin naranja y pues uno quiere trabajar, así que a la hora que llegue tienes que estar, si llega a medianoche o por la tarde tienes que estar y aprovechar”.

