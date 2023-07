¡Estalló la violencia!

De entrada, casi todos los Diputados locales de Tamaulipas son unos “buenos para nada” y hasta uno que otro holgazán, pero que aparte sean revoltosos y golpeadoras, supera todos los límites.

Hace unos días el Tribunal Electoral de Tamaulipas dio un fallo donde le regresó el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la bancada del PAN, quitándosela a los Morenos.

Y ahora este órgano está exigiendo que se le regrese la Jucopo al Diputado, Felix “El Moyo” García.

Por lo que este lunes los legisladores ‘pitufos’, del Congreso del Estado, llegaron muy broncudos y agresivos, al grado que la Diputada del Partido Acción Nacional del municipio de Matamoros Leticia Sánchez, que por cierto es parte de las que traicionaron a Morena para irse a la bancada azul golpeó a un periodista .

Durante más de dos años nunca se ha hablado de la legisladora Leticia Sánchez, pareciera que no hay trabajo y que lo único que hace es cobrar cada día 15 y 30 del mes.

Pero ayer, tuvo sus 5 minutos de fama, cuando malamente, cacheteó a un ex funcionario (director de Comunicación Social en el Congreso) y periodista de nombre José Inés Figueroa.

La legisladora convirtió la Cámara en un ring de barrio, al momento de estar jaloneando y cacheteando al ex funcionario.

Muchos reporteros de la Fuente del Congreso en la capital del estado, fueron testigos de la manera agresiva y provocativa de la Diputada, así es que no tiene ni como desmentirlo.

Toda esta violencia se dio en las narices del ahora líder del Congreso, el legislador, Felix García, y también del presidente estatal del PAN, René “el Cachorro” Cantú , y ninguno de los dos hizo nada por frenar las agresiones , por el contrario, se les notaba en la cara que disfrutaron el momento .

Esta Cámara que está diseñada para que se vean acuerdos y se tomen decisiones para avanzar en el estado, la han convertido en tierra de nadie.

Está claro que los panistas tratan de desestabilizar al Gobierno del Estado en turno, sea como sea, pues llevan un año tratando de meterles la pata.

Y los del PAN andaban muy enojados por que se la madrugaron con la Junta de Gobierno que aprobaron, donde estará Ursula Salazar al frente, teniendo el control del organismo.

Ósea , casi -casi, solo les dejaron el membrete, con una Jucopo que no tendrá poder de decisión, ósea se los fregaron.

Los legisladores azules se la pasan regándola a cada rato, pues esto no los va ayudar ni les va a dejar nada bueno.

Pero finalmente, su “jefe”, los manda para estar haciendo estos zafarranchos, desgraciadamente esta pelea por el Congreso, lo ha convertido en un mercado

rodante.

Esperemos que los Diputados azules del sur nunca caigan en ser protagonistas de estos zafarranchos que nos hacen ver muy mal a los tamaulipecos.

Esto que sucedió es una vergüenza y los tamaulipecos no lo deben de volver a permitir, no se puede caer en estos actos de violencia como si fuera una riña en una cantina del Cascajal, y le aseguro que son más educados en este barrio de Tampico que la Diputada Leticia Sánchez.

De verdad: Ojalá que no vuelva a pasar y al diputado que se atreva lo deberían de mandar a barandilla con los borrachos , para que aprenda a portarse bien.

Recuerde: ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO