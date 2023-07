Fuego amigo entre opositores

Como ha sucedido en Morena desde que se destaparon los aspirantes a la candidatura presidencial, el fuego amigo también ha aflorado entre los de la alianza opositora.

Tras la cargada mediática y la intensa promoción de la precandidatura de Xóchitl Gálvez, las criticas veladas, particularmente las provenientes de los precandidatos del PRI, contra la senadora hidalguense no se han hecho esperar.

La primera en demeritar a la legisladora fue la priista Beatriz Paredes Rangel. Después de señalar que no le preocupa el ruido que la aspirante de Acción Nacional ha provocado en las semanas recientes, comentó “no tengo que rebasarla, voy arriba en las encuestas y en la experiencia política”.

Luego, al registrarse, recordó que venía devolverle a la política mexicana la seriedad que exige, porque “gobernar a este país, subrayó en obvia alusión a la precandidata albiazul, es un asunto serio, no es un vodevil, (teatro, comedia) no es broma, requiere de personas de verdad”.

Otro aspirante priista, Enrique De la Madrid, también aprovecho una entrevista para darle un recargón a Xóchitl y a quienes la promueven. Algunos analistas extranjeros que desconocen la política mexicana, -expresó-, inventan teorías y creen que “nos vamos a comer una telenovela”.

El panista Santiago Creel Miranda, quien antes de Gálvez Ruiz sentía que el sería el elegido, ha guardado silencio, sin embargo, con el lenguaje corporal y la expresión de compungido que le ha causado la embestida de la excandidata a gobernadora de Hidalgo se nota a leguas el rechazo al apoyo de las cúpulas a la comunista de derecha.

En el sur de Tamaulipas, mientras tanto, el diputado Erasmo González continúa incorporando nuevos “Módulos Amigo” para ampliar los beneficios de los recorridos “Erasmo en tu Colonia” por sectores populares con la venta de productos básicos a precios accesibles.

El diputado agregó al beneficio a la venta de alimentos básicos la de artículos escolares a bajo precio, que ha tenido una amplia acepción entre los vecinos de las siete colonias en las que se instalaron los expendios, ya que representa una opción atractiva para proteger la economía.

En la Comapa Sur también han emprendido acciones para ayudar a la economía de los usuarios de escasos recursos. Del 13 al 31 de julio se pondrán a disposición descuentos del cien por ciento en los recargos, gastos de ejecución y cobranza a aquellos que liquiden adeudos o firmen convenio.

El mismo porcentaje se fijará en multas y sanciones de reconexión y 50 por ciento en firma de convenios, 60 % a usuarios domésticos, jubilados y pensionados, 30% a comerciales y 20 a industriales, que acudan a formalizar las promociones a la potabilizadora y a los módulos en la zona.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmailcom