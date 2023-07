Martha Higareda confiesa que efectivamente Ryan Gosling no la conoce

La reconocida actriz Martha Higareda ha aclarado recientemente que el actor Ryan Gosling, quien se encuentra actualmente en una gira de medios por su película Barbie, no la conoce personalmente. Esto surge como respuesta a una anécdota compartida por Higareda en la que mencionaba que Gosling la había atrapado para evitar que resbalara.

En sus redes sociales, Martha Higareda hizo una aclaración sobre la situación: “Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor”.

La actriz recientemente compartió en sus redes sociales que había entrevistado a Ryan Gosling y Margot Robbie por la película “Barbie”, lo que podría haber llevado a malentendidos sobre su relación con el actor.

¿Qué pasó entre Martha Higareda y Ryan Gosling?

La anécdota en cuestión ocurrió durante una cena en Los Ángeles, donde Martha Higareda estaba acompañando a una amiga al baño después de que ésta se sintiera mal por la comida. En ese momento, mientras Higareda se encontraba a punto de resbalar debido a que su suéter se atascó, Ryan Gosling la atrapó y evitó su caída.

Sin embargo, es importante destacar que Martha Higareda ha dejado claro que este encuentro fue fortuito y no implica una relación personal con el actor. A pesar de esto, la actriz ha elogiado a Gosling como un caballero y un talentoso actor.

La aclaración de Higareda surge debido a la repercusión que tuvo su anécdota, lo que llevó a algunos a interpretar erróneamente que existía una relación más cercana entre ambos. Con su aclaración, la actriz busca evitar confusiones y dejar en claro que su encuentro con Ryan Gosling fue un momento aislado y amable durante una cena.

Martha Higareda continúa enfocada en su carrera actoral y ha logrado destacarse tanto en producciones nacionales como internacionales. Su participación en la entrevista con Ryan Gosling y Margot Robbie para promocionar la película “Barbie” es un reflejo de su éxito y reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Es importante recordar que los encuentros fortuitos y las anécdotas compartidas pueden generar expectación entre los seguidores y fanáticos. Sin embargo, es esencial entender que estas situaciones no siempre implican una relación personal más allá de ese momento específico.

Martha Higareda ha dejado claro que aprecia la amabilidad y el gesto de Ryan Gosling, pero es importante comprender que no hay una relación cercana entre ellos más allá de ese encuentro ocasional. Ambos actores continúan desarrollando sus carreras en el mundo del cine y deleitando a sus seguidores con sus talentos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR