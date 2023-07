VIDEO: por pleito doméstico hombre arroja muebles desde un décimo piso del Caesars Palace de Las Vegas

ESTADOS UNIDOS.-

El hotel Caesars Palace en Las Vegas, uno de los más reconocidos a nivel mundial, fue escenario para un hecho violento la tarde de este martes 11 de julio. Un sujeto presuntamente armado, privó de la libertad a una mujer, se atrincheró y comenzó a arrojar muebles por una ventana hacia el área de la piscina. De acuerdo con información de agencias, un equipo de SWAT se encuentra negociando con el implicado para no poner en riesgo la integridad de la víctima.

Por otro lado, la Policía Metropolitana de Las Vegas, informó que alrededor de las 09:15 horas, recibió un reporte de un disturbio de violencia doméstica. Trascendió que el sujeto habría empujado a la mujer hasta su habitación. Una vez que la policía intentó entablar conversación, el sospechoso se negó a abrir la puerta y aseguró estar armado.

🚨 #Breaking : Police update and background story for Las Vegas ‘Caesars Palace’ incident. SWAT is currently still negotiating and the situation remains ongoing. As of now, the incident seems isolated. More below ⬇️

En redes sociales comenzaron a circular videos en donde se aprecia el momento en que el sujeto arroja objetos desde una ventana. Se desconoce si el hombre se encuentra armado o únicamente se trata de una amenaza. Hasta el momento no ha habido detonaciones de arma de fuego de ninguna de las dos partes.

El hotel y la policía reaccionan sobre el caso

Stephen Connell, integrante de la Policía de Las Vegas, informó que por los reportes que han recibido, la mujer no ha sido herida. Con el objetivo de construir un ambiente seguro, las albercas del inmueble, donde cayeron los objetos arrojados, fueron desalojadas. De igual forma el piso donde se ubica el hombre también fue vaciado.

Los hechos violentos provocaron diversas reacciones entre los internautas de plataformas como Twitter e Instagram, desde donde comenzaron a compartir los momentos de tensión que se vivieron al interior del inmueble. Entre los objetos arrojados se encuentran televisores, sillas y objetos de sala.

Turistas y periodistas narran sus versiones de los hechos

John Marshall, periodista de la Associated Press (AP), estaba de vacaciones con su familia y mediante redes sociales compartió su sentir respecto al acto violento. “Lo que yo vi es que arrojó muchos objetos, pareciera que vació su habitación”, dijo el comunicador. Detalló que un empleado de la recepción le compartió que la víctima implicada en el acto, fue interceptada en el piso 21.

Beverly Blackwell, de 56 años, estaba descansando junto a una de las piscinas del Caesars Palace con su esposo, Chris, cuando alguien gritó que algo se estaba cayendo por una ventana.

According to LVMPD, a domestic disturbance led to a man barricaded in his Caesars Palace room. Says he’s armed. It’s in the Palace Tower overlooking the pool. Witnesses said they were evacuated within minutes of the window break. Thought they heard gunshots.

🎥 Kelly Southavilay pic.twitter.com/QzWpCFSX5a

