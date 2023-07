Le brota vello verde en la lengua a un fumador

La lengua de un hombre de Ohio (Estados Unidos) se volvió verde y peluda luego de una supuesta reacción por fumar cigarrillos mientras tomaba antibióticos al mismo tiempo. Un estudio publicado en el The New England Journal of Medicine detalló cómo se fraguó el órgano gustativo de un color esmeralda tupido en el paciente.

Según la publicación de la investigación, el fumador no identificado de 64 años había acudido al médico varias semanas después de que su lengua había cambiado de color y le había brotado pelaje. Los médicos le diagnosticaron lengua vellosa, “una capa anormal” de células de la piel que se forma en la lengua cuando las papilas filiformes (pequeñas protuberancias cónicas que contienen papilas gustativas) se agrandan y se decoloran debido a la acumulación de desechos y bacterias.

Esto les da la apariencia de pelos, que pueden crecer hasta casi 2.5 centímetros de largo si la lengua no se raspa regularmente. Estos pueden, a su vez, atrapar otras sustancias como bacterias, alimentos y levaduras de forma similar a una red de enmalle oral, según el Daily Mail.

“La lengua vellosa puede aparecer marrón, blanca, verde o rosada, según la causa específica y otros factores, como enjuagues bucales o incluso dulces”, escribe la Academia Estadunidense de Medicina Oral (AAOM).

Las fotos adjuntas muestran la lengua del hombre, que está sarnosa y verde. Causada generalmente por una higiene oral deficiente, la afección, que generalmente afecta a adultos mayores de 40 años (y es más común en hombres), puede verse exacerbada por el tabaquismo, lo que hace que las bacterias y la placa se acumulen en la lengua.

Sin embargo, los médicos no revelaron cuánto tiempo había estado fumando tabaco el paciente. La lengua vellosa de este paciente en particular podría haber tenido otra causa: más tarde, los médicos se enteraron de que el hombre también acababa de terminar de tomar un antibiótico: la clindamicina, para una infección de las encías.

El tomar antibióticos puede alterar el equilibrio microbiano de la boca al alterar la cantidad y los tipos de bacterias y hacer que se acumulen en el sellador del sobre. Los médicos no especificaron si la dolencia de la víctima fue fomentada por el tabaquismo, el uso de antibióticos o una combinación de ambos.

Afortunadamente, esta condición generalmente temporal es inofensiva, y su peor síntoma es una sensación de ardor en la lengua. Los pacientes pueden “afeitarse” con un cepillo de dientes o un raspador de lengua durante cuatro veces al día. Al paciente le aconsejaron que dejara los cigarrillos.

Después de medio año, su “cabello oral” había retrocedido por completo, aunque nunca dejó de fumar. Para evitar que a uno le salga una perilla en la lengua, los médicos aconsejan practicar una buena higiene.

“Cepillarse la parte superior de la lengua con un cepillo de dientes debe ser parte de las actividades regulares de higiene bucal diaria”, escribe la AAOM. “Muchas personas son sensibles y tienen una tendencia a las arcadas cuando realizan este procedimiento”. “Usar un cepillo pequeño y retroceder gradualmente tiende a disminuir este problema”.

Esto es particularmente importante dado que la lengua vellosa, aunque extraña, es una afección sorprendentemente común, ya que el 13 % de los adultos la experimentan al menos una vez en la vida.

