Tan lejana, pero tan cercana

El viernes aterrizó el avión de Aeroméxico, entre los pasajeros se encontraban algunos personajes conocidos en el ámbito político y sector público.

Entre ellos el ex diputado federal, MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, aquel que buscó en varias ocasiones ser el gobernador de Tamaulipas, pero simplemente se quedó siempre con las ganas.

BERNAL conversaba con HUMBERTO FILIZOLA HACES, quien ocupó la Rectoría de la UAT desde 1991 hasta el 2003, periodo de avance académico y defensa a la autonomía universitaria.

FILIZOLA fue obligado a dejar la UAT, pero tuvieron que montar todo un andamiaje para darle una digna salida política. Lo hicieron diputado federal.

Ese jueves, HUMBERTO FILIZOLA aterrizó acompañado de su esposa ROSALBA BENHUMEA, apenas si conversamos brevemente.

El tema rápido fue el encuentro de los ex rectores de la UAT con el actual responsable de la comunidad universitaria, GUILLERMO MENDOZA.

“MEMO MENDOZA es un buen Rector, realiza un trabajo excelente, cuenta con la confianza y apoyo de la comunidad universitaria. Sí alguna vez nos necesita, pues tiene nuestro apoyo y respaldo, pues somos universitarios por siempre”.

Días después, FILIZOLA y MEMO MENDOZA, se encontraron, son dos personajes separados por varias décadas, pero con el pensamiento a favor del crecimiento y desarrollo universitario.

FILIZOLA señala que como estudiante vivió la falta de herramientas académicas e infraestructura, por ello decidió impulsar a los distintos planteles educativos.

“Ese es mi mejor recuerdo, el haber trabajado por mejorar la UAT y dotar de mejores herramientas a los estudiantes para que pudieran superarse, pero también como ciudadanos, siempre cercanos y sintiendo a su Universidad”.

En alguna parte de la conversación, MEMO MENDOZA pide que le dé su mejor consejo:

“debo decirte que no hay imposibles, uno alcanza lo que uno quiere, eso sí con mucha voluntad, fuerza y dedicación”.

FILIZOLA en su diálogo reconoció que se quedó con algunos proyectos por realizar, como la construcción de un estadio universitario, un estacionamiento en el centro universitario de ciudad Victoria, además de impulsar más la educación a distancia.

HUMBERTO FILIZOLA nació en febrero de 1950, mientras que MEMO MENDOZA es uno de los rectores más jóvenes que ha tenido la UAT, llega con ideas y pensamientos frescos, apenas tiene unos 42 años, pero toda su vida con los colores de la UAT.

“Si, yo recuerdo que era alumno de la facultad de Comercio, me identifique mucho con su administración, pero también con mi escuela. Yo no sé que venga en el futuro, eso nadie lo sabe y el pasado ya se fue, pero nos deja enseñanzas que debemos aprovechar”, expresó MEMO.

Del Rector FILIZOLA recuerda que en su administración se dio mucha la vida universitaria, con un gran impulso, cultura, ecología y gran participación en los temas deportivos.

“Trabajamos para que los chavos se identifiquen con su universidad y regresen a la

Vida Universitaria y participación estudiantil, cultura, ecología, temas deportivos, recuperar espacios para que los chavos se identifiquen con su universidad, regresen.

MEMO es el Rector que le tocó enfrentar la pandemia, fue su mayor desafió y FILIZOLA defendió con todo la autonomía en sus varias reelecciones.

Hoy lo Rectores como FILIZOLA, CHEMA LEAL, JESÚS LAVÍN, PEPE SUÁREZ y otros regresan como parte de la familia universitaria, para ayudar a MEMO en los retos que se vivirán, en busca, quizá, de una lejana, pero cercana reelección.

