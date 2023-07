Tras derrumbe, clausuran el Colegio Antonio Repiso

CD. VICTORIA, TAM.- El edificio del colegio Antonio Repiso fue clausurado este lunes tras el derrumbe de la techumbre central, para seguridad de maestros y personal administrativo en tanto se hace el peritaje de las causas del incidente y se da un dictamen sobre las condiciones en que se encuentra la escuela y las acciones que se tendrán que implementar.

El alcalde Eduardo Gattas Báez dijo que gracias a que hay una muy buena relación entre el gobierno estatal, gobierno federal y gobierno municipal, gracias a Dios esa coordinación permitió sacar rápido a la persona que estaba en los escombros, y a las dos que estaban aisladas con el apoyo de la guardia nacional, la guardia estatal y el ejército mexicano y por supuesto de Protección Civil Estatal y del Municipio.

Dejó en claro que lo primero fue clausurar después van a entrar peritos para ver el estado de la construcción si solo afectó el domo que se lo pusieron mucho después en una construcción vieja y después en qué condiciones se encuentran saliendo el dictamen ellos los especialistas en la materia nos van a indicar si es funcional, si hay que remodelarlo y hacerle adecuaciones.

Insistió en que por lo pronto está clausurado es decir que ningún maestro puede entrar por ningún documento por su propia seguridad, ya después se abrirá para que entren los que van a remodelar.

Hugo Reséndez, secretario del ayuntamiento, dijo que ahorita el colegio está clausurado, se va dar a conocer el diagnóstico por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y a partir de ahí sabremos del dictamen técnico para hacer los procedimientos correspondientes, ahorita de entrada corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Protección Civil hacer los peritajes correspondientes, y si es necesario peritos externos se van a utilizar.

Aclaró que debido a que no hay lesiones graves que pongan en peligro la vida de la señora, no tuvo lesiones que pasen más de los 15 días, no ven necesario se abra una carpeta de investigación sin embargo la fiscalía establece sus protocolos y decidirán si abren el proceso o no ya lo informarán este miércoles.

POR SALVADOR VALADEZ C.