El senador rebelde 

Llega a Tamaulipas otra “corcholata” de Morena, más no de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para buscar simpatizantes.

Todos saben que perderá el proceso, que nunca será el candidato presidencial, al menos en este proceso, pues para ser elegido tendrían que darse las renuncias de sus compañeros.

Estamos muy lejos de ese panorama, los grandes favoritos como CLAUDIA SHEIMBAUM; MARCELO EBRARD y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ continuarán su aventura hasta el final.

Las preferencias se marcan al ritmo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien tiene tres propuestas, su consentida CLAUDIA SHEIMBAUM; su carnal MARCELO y su copia ADÁN AUGUSTO.

Después de ellos se encuentra el Senador RICARDO MONREAL, con gran colmillo quien sobrevive por sexenios, con cambios de partido y la crisis de inseguridad de Zacatecas que heredó a hermano, DAVID, el actual gobernador que tiene al Estado sumido en la pobreza e ingobernabilidad.

Aún y cuando se dieran las renuncias de los tres consentidos, seguramente la “corcholata verde”, MANUEL VELAZCO será puesto en el mismo escalón de MONREAL.

Pues, así es como se viene la visita de MONREAL a Reynosa y Matamoros, donde encabezará las asambleas informativas de la 4T.

MONREAL es cierto, es la “corcholata” más maltratada, pero definitivamente es la más maleable, pues aún y con sus diferencias evidentes con AMLO, logró quedarse como coordinador de los Senadores, además de permitirle participar en la farsa de Morena para elegir a su candidato presidencial.

Eso sí, MONREAL seguramente no quedará desprotegido, recibirá alguna posición, por lo que aseguran quedaría como candidato al gobierno del Distrito Federal.

En Tamaulipas, la campaña es coordinada por el ex delegado de Segob y ex diputado local,

RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

Ya veremos qué mensaje nos trae MONREAL a una entidad que evidentemente se encuentra volcada a favor de CLAUDIA SHEIMBAUM, al menos todos sus actores principales, encabezados por su coordinador estatal, AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO.

AMÉRICO nunca deja nada en el aire, su apuesta es total y absolutamente a favor de CLAUDIA. Como dicen los jugadores de Póker juega sin ver y hace “All in”, pero en realidad no lo juega todo, más bien realiza una demostración de fuerza que provoca enojo y ataques de los rivales.

Las traiciones siempre vienen de los cercanos, con tantos personajes que olvidaron sus principios partidistas y cambiaron de un partido a otro es difícil adivinar quién busca descobijarlo.

AMÉRICO sabe su juego y lo hace bien, pues es evidente que al menos en Tamaulipas, CLAUDIA lleva la delantera, ante los corajes del senador rebelde y demás consentidos.

Lo que nada tiene que ver con el hecho de que la Revista Ciencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue reconocida por el Journal Citation Reports (JCR) como una de las 95 publicaciones de mayor índice de impacto en la información científica en México.

El Rector de la UAT, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS impulsó la revista y su esfuerzo se reconoce por el J ournal Citation Reports que es una herramienta de análisis de revistas que presenta datos estadísticos cuantificables, entre ellos el factor de impacto, que permiten determinar de una manera sistemática y objetiva la importancia de las principales revistas de investigación internacionales dentro de sus categorías temáticas .

El indicador JCR incluyó a Ciencia UAT en el grupo de los journals a los cuales se les otorga factor de impacto, siendo la única producción editorial multidisciplinaria en este índice especializado.

