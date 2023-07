Federica Quijano estalla contra La Casa de los Famosos por sacarla con policías

El domingo pasado en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos, Federica Quijano fue una de las invitadas e incluso aprovechó la oportunidad para defender a su hermano Apio tras la pelea que tuvo con Wendy Guevera.

Y aunque parecía que la producción del reality había invitado a Federica y todo había salido bien, recientemente la integrante de Kabah reveló que fue todo lo contrario y por medio de una transmisión en vivo, Federica Quijano explicó que recibió malos tratos por parte del programa.

La famosa relató que desde hace unas semanas la producción del reality la habían invitado a asistir a una de las galas de nominación, pero debido a que tenía compromisos laborales no pudo asistir hasta este domingo en el que tuvo que cancelar su participación en algunos shows de Kabah.

Además, dijo que la productora de La Casa de los Famosos le pometió que si asistía al programa la dejaría ver a su hermano por unos minutos.

“Sé que mi hermano me necesitaba mucho, y vine con la productora, pensando que podía tener un ratito para que mi hermano se sintiera mejor, después de todo lo que pasó con Wendy. Yo fui, hablé lo mejor que pude, no me dejaron decir más… no te dan mucho espacio para hablar, tuve que levantar la mano, a veces para hablar, no se dio”.

La cantante mencionó que debido a que no la iban a dejar a ver a su hermano comenzó a gritarle, lo que provocó que personal de seguridad se acercara a ella e incluso tuvo que llegar la policía para pedirle que se retirara.

“Íbamos a poder cumplir lo que me habían dicho, pero, pues saliendo ya no vi a nadie, entonces yo dije: ‘no me voy a ir de aquí sin que mi hermano sepa que estoy aquí’, entonces le empecé a gritar afuera del foro y me querían sacar. Todo el mundo me jalaba, me decían: ‘no cállate, cállate’, y dije: ‘no, no me trajeron desde Mérida para hacer tres cositas, no me parece justo’”.

