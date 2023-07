‘No importa quien sea su candidato, les vamos a ganar’

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Marcelo Ebrard llegó ayer a Tamaulipas, su estado número 15 en la gira que comenzó hace un mes como parte del proceso interno de Morena para elegir al dirigente de la defensa de la 4T en el país, es decir, su próximo candidato presidencial.

En un salón de Expo Tampico, responde una entrevista exclusiva para EXPRESO, en la que asegura que, sea quien sea el candidato que mande la oposición, el gobierno federal seguirá en manos de los morenistas.

De Xóchitl Gálvez, recuerda su pasado foxista; es lo mismo, son parte del pasado, insiste.

El ex canciller arribó a la zona conurbada “con una buena película de la situación del país”, incluido Tamaulipas.

“Veo tres grandes temas que me han planteado, el primero es seguridad por razones obvias, que es la tranquilidad; el segundo tiene que ver con temas de bienestar, donde la clave es salud y educación, y el tercero, crecimiento económico y empleo, salarios, nuevas oportunidades”.

¿Su estrategia de seguridad ANGEL puede aplicarse contra el crimen organizado?

Ebrard está convencido que sí y recuerda el contexto social del país que obligó a crear la Guardia Nacional, y su experiencia al frente de la Seguridad Pública en el entonces llamado Distrito Federal.

“Entiendo muy bien a Andrés, porque lo trabajamos juntos, yo era el Jefe de la policía, en el 2002; la ciudad era un problema tremendo, te asaltaban, te secuestraban en los taxis. ¿Qué fue lo que vimos al final del día? Tener una corporación policiaca alejada de los delincuentes; se limpia la policía, se hicieron muchos cambios, hicimos las unidades de protección ciudadana, similares a lo que hoy se hizo con la Guardia Nacional”, detalla.

Su planteamiento sobre el tema está basado, sobre todo, en el uso de la tecnología.

“Presenté varias tecnologías que son factibles que hoy se usan en todo el mundo, la más importante y la más reciente, la inteligencia artificial, que este año ya empiezas a ver con aplicaciones diversas en materia de seguridad; que yo conozca, no hay ningún país que tenga una macro aplicación como la que estamos pensando, pero la van a tener, podemos empezar ahorita pronto y tenerla en el primer año porque tienes que diseñar y a orquestar todo para eso”.

Un paso adelante sería interconectar el sistema de videovigilancia con el que ya cuentan 23 estados, incluido Tamaulipas.

“Entonces si aquí viene alguien comete un delito, va al Estado de México, comete otro, lo vamos a conectar, conectar lo que ya se tiene, todas esas tecnologías, sobre todo inteligentes, las pones al servicio de la Guardia Nacional, más multiplicar la capacidad de investigación de las fiscalías”.

¿Eso es aterrizable en Tamaulipas?

En todo el país, y en la frontera norte en particular, además, ayer adicionaba algo en lo que estaba yo conversando: podemos conectar todas las escuelas del país, son 255 mil, es perfectamente factible. Y la otra: en la frontera podríamos hacer lo que sería nuestra versión del muro, pero contra las armas, no contra las personas, para que no entren en nuestro país.

¿Ves la legalización de la marihuana como una alternativa?

No podemos legalizar drogas por ejemplo el fentanilo; el fentanilo se creó en 1959 por un genio, un gran químico belga; se introdujo en nuestros quirófanos en los años 60. Y en Estados Unidos se le dio permiso, se le dio autorización a una farmacéutica de ponerla en cada farmacia como analgésico y eso creó una pandemia en Estados Unidos, ya le quitaron hasta el registro a esa farmacéutica. Eso no lo puedes legalizar.

Marihuana, yo creo que sí tendríamos que revisar qué es lo que vamos a hacer; por ejemplo, Canadá lo acaba de hacer, vamos a ver qué resultados tiene; Holanda revisó su modelo, lo está restringiendo, entonces hay que verlo con cuidado, yo creo que sí tendríamos que hablar con los demás países para ver qué es lo que se puede hacer, pero eso para marihuana o cannabis, pero hay drogas que no se pueden legalizar porque son letales.

-Hay dos temas que afectan a Tamaulipas; la crisis migratoria y el tráfico de armas desde Estados Unidos. ¿Cuál es su posición?

-Para poder reducir la violencia en México, necesitaría Estados Unidos ayudarnos en tres cosas; el motor de la delincuencia organizada en México es el consumo en Estados Unidos, entonces tres cosas: reducir su consumo, no veo que lo puedan hacer en el corto plazo, improbable, pero bueno, nos ayudaría mucho. Dos: armas, eso sí lo podemos hacer mucho porque en México es ilegal tener un arma, entonces a nosotros nos dicen: ‘oye, por favor, tú vigilas los camiones que vienen para que no traigan fentanilo’. México ha decomisado casi 7 toneladas de de diferentes tipos de metanfetaminas y fentanilos, imagínate, si hubieran llegado a Estados Unidos.

En cambio, ellos este año, suponemos que van a decomisar 1,700 armas en promedio en sus pasos fronterizos, cuando están llegando nada más de armas largas, veintitantos miles. Entonces, ese es el punto que le estamos exigiendo.

¿Cómo resolver el tema migratorio?

Nosotros ya lo planteamos en la cumbre de las Américas y logramos un avance importante para que se empiece a hablar de movilidad laboral. ¿Por qué movilidad laboral? Que Estados Unidos reconozca que necesita del orden de 2 millones de personas, porque es la realidad.¿Cuántos de los que llegan hoy por vía de un calvario que tiene que hacer esa pobre gente de atravesar países, ponerse en manos de la delincuencia?

De cada diez que llegan, se quedan nueve, porque les dan trabajo, no les dan derechos pero les dan trabajo; hay 12 millones de mexicanas y mexicanos hoy sin papeles que no pueden venir a su país, pero sí están trabajando en Nueva York, sí están trabajando en Los Ángeles, sí están trabajando en Texas. ¿Qué le decimos al Gobierno de Estados Unidos? y el presidente Biden ha prestado oídos, ¿por qué no para esos 2 millones o millón y medio haces un procedimiento normal? salvo que quieras tenerlos sin derechos, si no es tu objetivo tenerlos sin derechos, entonces qué caso tiene que la pobre gente pase el calvario que pasa para llegar a tu país, y se quedan trabajando.

¿Cómo ves a Tamaulipas después de la llegada de la Cuarta Transformación al poder?

Acompañé Villarreal allá a Reynosa, estuvo con él, y luego lo acompañé en su toma de protesta, que ya fue en Ciudad Victoria. Yo creo que hay que dar la oportunidad y el respaldo porque lleva muy poco tiempo para poder realizar todo lo que se tiene que hacer aquí, porque sí se recibió el estado muy deteriorado en materia de seguridad y en otras materias, también en materia económica, muy dejado a un lado.

Yo pienso que el Estado de Tamaulipas en los próximos años es de los que está destinado a tener un gran éxito, por su ubicación, porque ustedes tienen agua, están junto a Texas, la tercera entidad de Estados Unidos que está creciendo más, no veo por qué no podamos tener una vinculación mayor. Tienes puertos, en fin tienen una serie de condiciones, en donde yo creo que si les damos el respaldo necesario, pues se va a tener un buen resultado, es lo que yo creo.

La oposición ha iniciado su propio proceso, ¿tienen posibilidades de ganar?

Están empezando a hacer algo, actuar y todo eso, qué bueno, les vamos a ganar, los vamos a derrotar en el 24, no importa quién sea su candidato, representan lo mismo. Xóchitl fue parte del gobierno de Fox, por favor. ¿En qué terminó la propuesta del PAN? El mayor índice de violencia que hemos vivido en el país, nunca habíamos visto esos niveles de homicidios. ¿En qué acabó en lo que se refiere a la corrupción? creció la corrupción, desgraciadamente muchísimo. ¿En qué acabó en relación al crecimiento económico, la calidad de vida de la gente? Pues el ingreso per cápita subió muy poquito, casi nada, imperceptible, entonces representan el pasado, regresar a otro lugar, están en su derecho, pero los vamos a derrotar, por eso que nosotros sí tenemos resultados, nosotros somos lo que viene y ellos son lo que ha pasado, es un espejo retrovisor.

Por Miguel Domínguez Flores / Alfonso García Rodríguez

Expreso-La Razón