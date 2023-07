American Express deja de ser banco en México; esto pasará con las tarjetas y seguros

MÉXICO.- Este miércoles American Express anunció la consolidación de sus entidades legales bajo American Express Company (México), S. A. de C. V., misma desde la que actualmente ofrece la totalidad de sus productos y servicios, incluido su portafolio de tarjetas de crédito y seguros.

Lo anterior fue posible después de que American Express México solicitara la terminación voluntaria de la licencia bancaria previamente otorgada a American Express Bank (México), S. A., para operar como Institución de Banca Múltiple en el país.

Dicha solicitud fue aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la resolución fue publicada este miércoles 19 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En 2022, con autorización del Banco de México, American Express Bank México cedió a American Express Company México la totalidad de su cartera de crédito, entre otros activos.

“American Express Bank (México), S. A., Institución de Banca Múltiple (Amex Bank), solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple filial”, se puede leer en el oficio publicado en el DOF.

En un comunicado, American Express México indicó que mantiene el compromiso para continuar ofreciendo sus servicios en el país mediante la oferta y colocación de tarjetas de crédito y servicios, entre otros productos, tal como lo ha hecho desde que lanzó su primera tarjeta en 1963 y desde que se estableció en México hace más de 170 años

“Unificar nuestra operación bajo una misma entidad legal, American Express Company México, nos permitirá elevar nuestras sinergias internas y alcanzar mayores niveles de eficiencia y agilidad para continuar ofreciendo el servicio y respaldo que nos caracteriza a nuestros clientes, colegas y la comunidad de México”, dijo Santiago Fernández Vidal, presidente y Director General de American Express en México.

La estrategia había sido anunciada anteriormente a los clientes de sus clientes, mediante las modificaciones de cláusulas para el uso de sus tarjetas que operaban bajo la filial bancaria y que entraron en vigor a partir del 6 de enero de 2023.

En dichas modificaciones son relación a la consolidación bajo American Express Company sobre la autoridad competente para atender posibles reclamaciones, que anteriormente competían a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y que ahora competerá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Seguiremos concentrados en nuestra transformación digital y contribuyendo en la economía local. Hoy contamos con nuevas oficinas corporativas en Polanco, y hemos renovado y reabierto completamente nuestro icónico edificio ubicado en la calle de Patriotismo en la Ciudad de México. Estamos muy emocionados por el futuro de nuestra organización en el país”, indicó Fernández.

Como antecedente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó la resolución con la que autorizó como institución de banca múltiple filial que de American Express Bank en el DOF, el 3 de enero del 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1996, emitió la Resolución con la que autorizó la constitución y operación de Amex Bank.

“El acuerdo que se comunica con el presente oficio se emite con base en la documentación e información que fue exhibida a esta Comisión y no implican pronunciamiento alguno, respecto de cualesquiera otros actos que no se encuentren expresamente previstos en la misma, por lo que no convalida ni prejuzga sobre la legalidad o validez de estos”, se puede leer en el oficio.

CON INFORMACIÓN DE EL ECONOMISTA