Así reaccionó Nicola a la traición de Wendy en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gala de Nominación de “La Casa de los Famosos México” que se celebró la noche del miércoles 19 de julio estuvo llena de polémica y controversia después de que los 8 participantes que siguen en competencia decidieron nominar a 4 de sus compañeros.

Uno de los momentos más controversiales en la reciente gala fue cuando Wendy Guevara entró al confesionario para repartir sus votos, pues uno de ellos se lo dio a Nicola Porcella, con quien ha logrado formar una buena amistad desde que comenzó la primera temporada.

Así reaccionó Nicola a la nominación de Wendy

Después de enterarse de la decisión de Wendy Guevara de nominarlo, Nicola Porcella, famoso por su participación en “Guerreros México”, tuvo una plática con Jorge Losa en la que abrió su corazón para contar lo que sentía tras la “traición” de su amiga.

Sin guardarse nada, el atleta dijo que resultó nominado por el miedo que tuvieron los demás integrantes del “Team Infierno” de darle puntos a otros de sus compañeros. Algunos aseguraron que se refería a Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

En este sentido, Nicola Porcella aseguró que los otros miembros del “Team Infierno” prefirieron darle votos a él pues saben que es más tranquilo y no se enojará con ellos. Confesó que el voto que más le brinco fue el que le dio Wendy Guevara.

“Por miedo a no darle a los demás. Yo lo tomo más ligera, no soy de acá. Es más miedo que por algo. Me hizo ruido que Wendy me de uno”, dijo ante sus compañeros.

¿Quiénes están nominados en LCDLF México?

Durante la séptima semana se competencia en “La Casa de los Famosos México”, los participantes que siguen en competencia tomaron la decisión de nominar a:

•Apio Quijano

•Nicola Porcella

•Barby Juárez

•Sergio Mayer

Uno de ellos tiene la posibilidad de ser salvado por Jorge Losa, el líder de la semana. Con la estrategia que ha manejado salvaría a su compañera Barby Juárez, por lo que la eliminación quedaría entre los tres integrantes del “Team Infierno”.

Con información de Heraldo de México.