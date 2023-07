Ismael en la boleta

Ismael García Cabeza de Vaca tiene toda la intención de volver a aparecer como primero en la fórmula por el Senado, y al panismo tamaulipeco no le va a quedar de otra más que apechugar esa nueva imposición.

Por lo bajo, militantes y simpatizantes del blanquiazul coinciden en que las encuestas no los favorecen cuando se ponen a competir la marca Morena y la marca PAN, y la situación empeora cuando se pone en la boleta el nombre del hermano del ex gobernador.

Pese a ello, no se percibe entre la tropa y los liderazgos de Acción Nacional, demasiadas ganas de pelearles esa posición a los Cabeza de Vaca.

César Verástegui parece satisfecho con la posibilidad de pelear una diputación federal, que podría ser la del Distrito 6 -su lugar de origen- o la del Distrito 5, donde reside desde hace al menos seis años.

Ambas posibilidades tienen sus particularidades, tras la redistribución aprobada por el INE para la elección del 2024.

El 5, con cabecera en Victoria, ya no incluye a todos los municipios bajo influencia de la Columna Pedro J. Méndez -sólo queda el de Hidalgo- y ahora contempla a las localidades del Altiplano.

Y al 6, que se asienta en Ciudad Mante, ahora se le suman las 85 secciones electorales del morenista Altamira.

Sea cualquiera de los distritos que elija el “Truko”, al menos en este momento se ve muy lejos de la candidatura por el Senado.

En el sur, el panismo porteño está enfocado en retener la alcaldía de Tampico a toda costa, ganar los distritos locales, e intentar dar la pelea por el Distrito 8 Federal.

Y en la frontera, son pocos los azules que aparecen de pie frente a la dura batalla electoral que viene.

En Matamoros, la ex alcaldesa Lety Salazar está dispuesta a competir; en Nuevo Laredo, algunos levantan la mano; y en Reynosa, lo que queda de ese partido, está bajo dominio total de los cabecistas.

Salvo que en el plano nacional ocurriera un milagro que hiciera crecer de manera exponencial a su candidato a la Presidencia, o que Morena se equivocara en la designación de su abanderado en Tamaulipas, la fórmula panista -sea cual sea- parece destinada a perder la elección por la Senaduría.

Monreal y sus amigos

Ricardo Monreal inició ayer su recorrido por la geografía tamaulipeca, en el marco del proceso interno de la 4T.

El más rebelde de los aspirantes morenistas, pero también el que más abajo va en las encuestas, estuvo ayer en Reynosa y Matamoros, y estará hoy en Tampico, donde ofrecerá una rueda de prensa y más tarde encabezará una asamblea en la Plaza de la Libertad.

Quien fuera hasta hace unas semanas el influyente Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, tiene muchas ligas políticas con Tamaulipas. Será interesante ver quién lo acompaña este día en su paso por la zona conurbada.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES