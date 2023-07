Nicola le reclama a Wendy por nominarlo en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este miércoles se realizó la gala de nominación en La Casa de los Famosos y por primera vez los habitantes pudieron votar por tres personas. Cuando Wendy acudió al confesionario votó por Nicola Porcella, con quien tuvo química desde un inicio y muchos aseguran que entre ellos podría surgir un romance.

La nominación de Wendy hacia Nicola tomó a muchos por sorpresa, en especial al peruano cuando se enteró que la influencer votó por él, es por eso que poco después de que terminara la gala de nominación Nicola confrontó a Guevara, aunque lo hizo en un tono de broma.

“Yo confíe en ti. Eres a la que más cariño le tenía, a la que más he defendido”.

Sin embargo, en una plática con Jorge Losa, Nicola Porcella expresó que sí estaba muy sorprendido por haber recibido el voto de Wendy Guevara, ya que entre ellos existe una buena amista, pero muchos no descartan que surja una relación.

“El que me sorprendió más fue el de Wendy, que me diera a mí. Pero siento que me dan por miedo a darle a los demás porque yo la tomo más ligera. Es el único que sí me hizo ruido, que me diera uno. Pero es un juego”.

Wendy Guevara le responde a Nicola Porcella

Hace unas horas el team Infierno se encontraba platicando cuando salió en la plática la nominación de Nicola, quien aseguró que el voto que recibió de Wendy fue una puñalada.

Tras su comentario, Wendy Guevara no se quedó callada y le aclaró que entre ellos no existe una relación y que debido a esto pensó que nadie se ofendería.

“¿Te di una puñalada? Pobrecito, pues bueno Nico, yo pensé que como somos un equipo todos y nadie es novio aquí de nadie ni novia de nadie, yo creí que pues no iba a pasar nada si te nomino, pero igual si te molestas es tu problema”.

Con información de Excélsior.