Niño pesca ‘monstruosa’ piraña con ‘dientes humanos’

CIUDAD DE MÉXICO.- El menor pescó un Pacú, que es primo de las pirañas del Amazonas. (Twitter)

Un joven ha sacado un extraño pez con dientes humanos del estanque de pesca de su comunidad local.

Charlie, de 11 años, estaba pescando en el estanque detrás de su casa en Oklahoma, Estados Unidos, cuando hizo el impactante descubrimiento.

“Él estaba gritando, ‘¡Oh, Dios mío, mamá! ¡Oh, Dios mío!’, dijo su madre Janna Clinton en entrevista con la cadena de radio pública NPR, diciendo que estaba sentada en el porche de su casa cuando escuchó que el niño empezaba a gritar. “Pensé que solo estaba siendo dramático, para ser honesta”.

Janna se acercó para echar un vistazo al extraño hallazgo y, cuando llegó allí, se sorprendió al ver lo que había encontrado. Resulta que el menor pescó un pacú, que es primo de la piraña y es originario de

Sudamérica. Para la familia, fue una sorpresa encontrar uno nadando en un estanque del centro de Estados Ubnidos, y más en un suburbio al norte de la ciudad de Oklahoma.

Dear, whoever released an entire Pacu (a South American fish closely related to Piranha) into a NEIGHBORHOOD pond;

how dare you. pic.twitter.com/WwQqJ9REAz

— Oklahoma Department of Wildlife Conservation (@OKWildlifeDept) July 18, 2023