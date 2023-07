Anda huérfana la Corcholata verde

El Senador, Manuel Velasco, que representa la corcholata verde ya se quedó huérfano en Tamaulipas, pues el dirigente del PVEM, Manuel Muñoz, anda de rodillas limpiándole los zapatos a la corcholata favorita guinda. Hace unos días que vino “la favorita” todos los verdes se fueron con ella y tienen todo su derecho, pero lo malo es que el “güerito consentido” de la cantante ex RBD ahora anda como solovino.

Este tipo es ex Gobernador de Chiapas, de ahí, como todo buen chapulín, brinco a la Cámara de Senadores y ahora quiere colarse a la presidencia de la República.

Además está casado con la cantante y actriz , Anahi, la ex integrante del grupo juvenil de nombre RBD, pero ni eso lo salvará de que sea el primero que se quede fuera de la contienda.

Durante esta semana estuvo en el sur del país, visitó estados, con “focos rojos “ en materia de seguridad como Culiacán, Sinaloa y Sonora.

Donde , en cada uno de sus eventos, han sido muy pobres, pues acude poca gente a estar buscando conocerlos La neta es que nada más anda perdiendo el tiempo y de “busca chambas” porque seguramente habrá de buscar algún otro huesito que ruñir.

Se la ha pasado declarando que se necesitan proyectos a base de energías verdes para el próximo sexenio y que va ampliar los programas sociales, ósea (igual que el abuelito; quiere seguir regalando el dinero.

Pero de nada sirve todo el rollo que está tirando, por que no va a llegar a ser candidato.

Finalmente terminará levantándole la mano a uno de los guindas y será parte de la borregada.

Pero todo parece indicar, que su sueño de querer ser presidente de este país , no se hará realidad , y se tendrá que regresar a rascarse el ombligo a la cámara de Senadores.

Y cuando venga a Tamaulipas, no lo van a ir a ver, ni las moscas.

Regidores… de vacaciones Los cabildos de la zona sur de Tamaulipas se encuentran vacíos, pues los regidores fueron los primeros en “pelar gallo” para irse de vacaciones.

Hablamos , tanto del PAN como de Morena, todos son iguales, siempre juran que le tienen mucho amor a su ciudad y que son capaces de aventarse desde la azotea de su casa envuelto en la bandera de su municipio.

Los regidores siguen trayendo el fantasma de que trabajan poco y ganan mucho y es cierto, además no todos, pero la mayoría son totalmente improductivos.

Deberían de quedarse allá donde andan, como quiera es lo mismo no van a trabajar y sólo esperan que llegue el día de quincena para ir a cobrar.

La mayoría no trabaja, se la pasa pateando el bote y dando el rol en sus asuntos personales .

Y en este trienio nadie donó su salario, por el contrario, quieren más.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO