Preparan Reunion PEMEX Y Sindicato para Clarificar Operación de CERENAV

Una reunión se tiene programada entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM ) y Petróleos Mexicanos para clarificar la participación de la Secretaría de Marina en el Centro de Reparaciones Navales de Pemex (CERENAV) en Ciudad Madero.

Esdras Romero Vega, Secretario General de la Sección Uno del STPRM informó que los trabajadores sindicalizados y sus derechos son intocables.

“Cómo Sindicato te podría decir que aún no hemos iniciado pláticas con Petróleos Mexicanos. Todo esto lleva , un ejercicio de diálogo de acuerdos para poder llegar a darle forma a un convenio. Nosotros los trabajadores petroleros tenemos un contrato colectivo no con la Secretaría de Marina, sino con Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tendrá sus acuerdos con la Secretaría de Marina, pero las pláticas aún no han iniciado por parte de Petróleos Mexicanos y del Sindicato Petrolero”.

Y agregó:

“Yo sí te puedo adelantar algo: los derechos de los trabajadores son intocables. Ellos seguirán siendo petroleros de la Sección Uno sindicalizados. Vendrá seguramente personal de la Secretaría de Marina, junto con Petróleos Mexicanos a administrar posiblemente en Cerenav pero sin tocar ni intrometerse en la vida interna del sindicato, ni sobre los derechos de los trabajadores”, dijo.

Las pláticas, agregó que se van a llevar a cabo en la Ciudad de México, donde estará al frente el dirigente nacional , ingeniero Ricardo Aldana Prieto estarán encaminadas para poder poner en orden y en forma a tavès de un acuerdo , cuales son más condiciones en las que van a quedar los trabajadores de la Terminal Marítima Madero .

Romero Vega, adelantó que sostuvo una reunión con jefes y mandos medios del CERENAV.

“tuve una reunión con los jefes y mandos medios para darles la tranquilidad de que sus derechos no están en la negociación, no serán tocados, seguirán conservando sus derechos laborales, sus derechos sindicales y pueden tener la tranquilidad de que se hará valer el contrato Colectivo de trabajo para beneficio de todos los trabajadores del CERENAV”.

El dirigente sindical, compartió que no hay oposición para que la Secretaría de Marina en conjunto con Pemex administre las instalaciones petroleras.

En el CERENAV se encuentran empleados aproximadamente mil 600 trabajadores sindicalizados de la Sección Uno de Petróleos Mexicanos.

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón