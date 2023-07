Que viva el norte

Uno de los principales fundadores de Morena Ricardo Monreal Avila, “el candidato del norte”, quiere continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su gira de dos días por Tamaulipas se ufanó de ser el más preparado en comparación al resto de las corcholatas.

Y en un pequeño gesto lo demostró. En comparación a Claudia, Adán y Marcelo, Ricardo Monreal Ávila, el tres veces senador de la República, fue el único que que se paró de frente al sol mientras se dirigía a los simpatizantes que fueron protegidos por la sombra que daban los edificios históricos que rodean la Plaza de la Libertad, el sitio donde se hace honor a los soldados mexicanos que lograron la Victoria de Tampico en 1829.

Monreal el norteño revivió en la zona sur de Tamaulipas la elección presidencial 2005-2006 cuando a López Obrador lo seguían unos cuantos, entre ellos Monreal, Rodolfo González Valderrama y Úrsula Mojica Obrador (QEPD), la prima del Presidente que le abrió camino al tabasqueño, por eso mismo sentenció y subrayó para todo el país que no se abre de Morena, no se separa de AMLO y no lo verán pegado en el Frente Amplio, lo alcance o no la designación.

Monreal venía en son de paz ni siquiera quiso vociferar en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien el sistema político en el poder lo tiene acorralado; igual sucedió con el nuevo jefe de Tamaulipas y su inclinación a favor de Claudia, eso para Monreal no es tema, eso sí, con su experiencia dejó claro que es hora de que se cumplan los compromisos que hizo Villarreal Anaya, hoy gobernador.

Ricardo Monreal, definitivamente es la mejor carta morenista, tiene más bagaje, trayectoria y capacidad política, pero es el que se ve más débil ante todos sus compañeros, bien podría ser el candidato de Movimiento Ciudadano e incluso, hasta de la misma Alianza Va por México… pero está en Morena.

En la intimidad… Con más de 45 años en la vida pública de México a Monreal no le tembló la voz al agradecer las finas atenciones que Chucho Nader tuvo para con su persona y su gira por el sur de Tamaulipas.

Por David Ed Castellanos Terán

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608