Con este truco sabrás con qué contacto hablas más en WhatsApp

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar ajustes y configuraciones para brindarles mayor comodidad al enviar mensajes a otras personas. Además, la app proporciona información interesante, como el contacto más frecuente en los últimos meses.

Si bien esta información puede no ser relevante para todos, para algunos usuarios puede ser una curiosidad satisfacer quién es la persona que les escribe con mayor frecuencia. A continuación, te presentamos una guía completa para saber con quién hablas más en WhatsApp y cómo eliminar el punto verde en tus chats.

Cómo saber con quién hablas más en WhatsApp

Para conocer de manera precisa cuál es el contacto con el que te comunicas más seguido, sigue estos pasos desde tu dispositivo Android o iOS:

Abre la aplicación de WhatsApp y toca en los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha. Selecciona “Ajustes” y luego elige “Almacenamiento y datos”. Entre las opciones disponibles, selecciona “Gestionar almacenamiento”. Espera unos segundos hasta que se cargue toda la lista de contactos y chats. Notarás una lista de tus chats y grupos, ordenados por el tamaño de almacenamiento que utilizan. El chat con más información (el más pesado) estará en la parte superior, lo que te indicará el contacto con el que te comunicas más frecuentemente. Con estos sencillos pasos, podrás descubrir de manera segura y precisa quién es el contacto con el que más interactúas en WhatsApp.

Significado del punto verde en los chats de WhatsApp y cómo eliminarlo

El punto verde que aparece al lado derecho de las conversaciones en WhatsApp no indica la cantidad de mensajes recibidos, ya que no tiene un número en el medio. En realidad, este ícono verde es una herramienta que los usuarios pueden activar para marcar un chat como no leído. Sirve como recordatorio para ver y responder el contenido del chat en un momento más adecuado.

Para eliminar el punto verde, puedes hacerlo de dos maneras:

Ingresando a la conversación: Al acceder a la conversación, el punto verde desaparecerá automáticamente, indicando que has leído el contenido.

Desde la interfaz principal: Puedes eliminar el punto verde manteniendo presionada la conversación desde la lista de chats en la interfaz principal. Luego, selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha y toca la opción “Marcar como leído”.

Recuerda responder los mensajes para que tus amigos o familiares no se sientan ignorados y mantener una comunicación fluida en WhatsApp.

Además, el punto verde en los chats puede ser una herramienta útil para recordar responder mensajes pendientes. Con la información proporcionada en esta guía, podrás aprovechar al máximo las opciones de WhatsApp y disfrutar de una comunicación efectiva y organizada con tus contactos. Mantén tus chats al día y elimina el punto verde para una experiencia aún más satisfactoria en WhatsApp.