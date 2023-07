Nicola Porcella le dice a Wendy que siente por ella

La séptima semana dentro de La Casa de los Famosos ha sido complicada para los integrantes del team Infierno, en especial para Nicola Porcella, quien está nominado y por si fuera poco, sus compañeros se pusieron en contra debido a que creen que tiene una alianza con Jorge Losa del equipo Cielo.

Además, dentro de La Casa de los Famosos se especuló que la amistad que surgió entre Wendy y Nicola no es del todo sincera por parte del peruano, quien estaría usando a la influencer para ganarse el cariño del público.

Debido a esto, este viernes en la fiesta temática de cada semana, Nicola Porcella habló con Jorge Losa y con Wendy. En la plática, Nicola expresó sus sentimientos hacia la famosa.

“Yo la quiero tener como te he tenido a ti siempre en mi vida (señalando a Jorge), la quiero tener en mi vida, la quiero invitar a Perú, quiero quedarme acá a vivir y a mí no me importa y la gente puede hablar, otro si saca el video hubiera dicho: ‘ay no yo no hago show con esta persona’ y a mí no me interesa y yo la agarro y le digo vente mi amor”.

Finalmente, Nicola Porcella señaló que se identifica con la historia de Wendy y cómo fue que ganó popularidad gracias a su video viral.

“Porque para mí Wendy es mujer, Wendy es un ser humano increíble. ¿Sabes qué pasa? yo pasé tantas cosas de niño que cuando ella me contaba tú te identificas, uno se identifica con las personas que han pasado muchas cosas para lograr y lo mío fue un golpe de suerte. Yo recibí un mensaje caminando: ‘Nicola hay un casting’ como lo del video (de Wendy Guevara), yo no nací en la época del video, lo mío fue un golpe de suerte, a mí no me querían y me volví la persona número uno del país sin yo pensarlo y por eso cuando yo veo a Wendy digo: ‘yo soy igual’”.