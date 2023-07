Barbie gigante de más de 600 metros sorprende a fans en Dubái

La fiebre por Barbie está que arde, y en todos los rincones del mundo se han registrado divertidos e impactantes acontecimientos relacionados con el estreno de la película sobre la famosa muñeca protagonizada por Margot Robbie.

Sin embargo, hasta las redes sociales llegó el impactante y creativo marketing que se empleó en Dubái para promocionar el filme y que dejó impresionados a cientos de fans, y es que no se trató de una simple instalación con la caja de Barbie, sino de lago realmente monstruoso.

En Twitter, los seguidores de la icónica muñeca enloquecieron después de que Warner Bros. publicara el pasado lunes una enorme versión de Barbie con su bañador blanco y negro y gafas de sol.

Barbie’s opening weekend was $337M. That’s nearly 2x Oppenheimer’s $174M.

Warner Brother’s insane ”Operation Barbie Summer” is a big part of that success.

These are 50 of the team’s most amazing marketing stunts:

1. 3D ad in front of Burj Khalifapic.twitter.com/MJAUVSGSa5

— Aakash Gupta 🚀 Product Growth Guy (@aakashg0) July 25, 2023