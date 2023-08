Mamá de Fer del Solar acusa que Ingrid Coronado no la deja ver a sus nietos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrid Coronado no ha dejado a la mamá de Fernando del Solar ver a sus nietos.

Rosa Lina, mamá de Fernando del Solar, acusó a Ingrid Coronado de no dejarla ver a sus nietos tras la muerte del famoso conductor.

El pasado 31 de julio, Rosa Lina se reunió con Anna Ferro para rendirle homenaje al también actor y pedirles a los medios que dejen de hablar de la herencia, pues afirman que del Solar ‘fue más que eso’.

Me causa una gran tristeza que se hable solo de un testamento y de dinero; de sus hijos, de dimes y

diretes. Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue amor. Fer sembró mucho más que eso”, dijo

Anna Ferro en compañía de su suegra.

Ferro también quiso dejar en claro que los hijos de Fernando no fueron desamparados.

Sus hijos no fueron desamparados. Eso no es verdad. Si no desamparó a sus padres, ni a su madre ni a mí, jamás dejaría desamparados a sus hijos”

Por su parte, la señora Rosa lamentó que no ha podido ver a sus nietos desde que murió su hijo por culpa de Coronado.

Solo a través de mensajes porque no es que tenga prohibido verlos, pero siempre que acordamos una cita, obviamente los niños piden permiso. Pero cuando llegamos, resulta que su madre los llevó a pasear. No los he visto desde que Fer se fue”.

Asimismo, dijo que Ingrid solo quiere limpiar su imagen.

Tratar de limpiar una imagen, cuando la otra persona ya no está en este mundo. Pues bueno…”

Con información de Excélsior.